Ambulanciers trekken aan alarmbel: “We vervoeren tot negen coronapatiënten per dag zonder geschikt materiaal” Sam Vanacker

18 april 2020

14u38 324 Pittem De ambulancediensten die instaan voor het niet-dringende ziekenvervoer in Vlaanderen kampen met een gebrek aan beschermingsmateriaal. Nochtans vervoeren die ambulanciers dagelijks bevestigde COVID-19 patiënten. In tegenstelling tot de 112-dienst, die wel op materiaal van de overheid kan rekenen, moeten de transportfirma’s roeien met de riemen die ze hebben. Twee ambulanciers getuigen.

Het zijn drukke tijden voor Jelle Lanckriet (26) en Lien Deckmyn (36). Dagelijks rijden ze op en af met patiënten naar de triagecentra en naar de ziekenhuizen in de regio Roeselare, Tielt en Izegem. Ze werken niet in een ziekenhuis en rijden niet met de 112, maar ze komen wel elke dag in contact met coronapatiënten. “We moeten bevestigde coronapatiënten naar het ziekenhuis brengen voor nierdialyse. We brengen patiënten die net ontslagen zijn uit de corona-afdelingen terug naar huis en halen mensen met een vermoeden van corona ook thuis op. Vorige week zaten we bijvoorbeeld anderhalf uur in de ambulance te wachten met een patiënt tot er een plaats vrij was in het triagecentrum”, vertelt Jelle.

Vaak blijft een van ons bewust onbeschermd achter het stuur zitten, zodat we niet telkens twee mondmaskers en twee schorten moeten opgebruiken. Vorige vrijdag hadden we negen coronapatiënten. Dat zijn achttien schorten en achttien maskers Lien Deckmyn

“Werkdagen van twaalf uur zijn geen uitzondering”, gaat Lien verder. “We nemen onze voorzorgen. We zorgen ervoor dat de patiënten niets aanraken en ontsmetten de wagen en de brancard zorgvuldig. Maar we moeten heel, heel zuinig zijn met ons beschermingsmateriaal. Vaak blijft een van ons bewust onbeschermd achter het stuur zitten, zodat we niet telkens twee mondmaskers en twee schorten moeten gebruiken. Vorige vrijdag hadden we negen coronapatiënten. Dat zijn achttien schorten en achttien maskers.”

Geen FFP2

Je zou denken dat Jelle en Lien over nagenoeg hetzelfde materiaal beschikken als de ziekenhuizen, maar dat is niet het geval. “We moeten het met gewone chirurgische mondmaskertjes doen. FFP2 maskers hebben we niet. Beschermende schorten sijpelen langzaam binnen, maar de toevoer hiervan zal nog slinken omdat niet-dringend ziekenvervoer helemaal onderaan de prioriteitenlijst van de regering staat. Bij ons valt het best mee omdat onze werkgever hemel en aarde beweegt om aan materiaal te geraken, maar bij collega’s van kleinere vervoersdiensten is de situatie dramatisch. Daarom trekken we aan de alarmbel, niet zozeer voor onszelf, maar om onze familie en de andere patiënten die we vervoeren te beschermen.”

Het probleem is dat niet-dringend ziekenvervoer niet onder de zorgsector geclassificeerd is, maar onder de ordediensten. Daardoor staat de sector lager op de prioriteitenlijst voor beschermingsmateriaal dan de ziekenhuizen of de woonzorgcentra Dries Deschilder

Dries Deschilder, de voorzitter van de beroepsvereniging Ambulanciersunie, bevestigt. “Ik hoor gelijkaardige getuigenissen. Ziekentransport is nochtans essentieel ter ondersteuning van de corona-afdelingen in de ziekenhuizen. Het probleem is dat niet-dringend ziekenvervoer niet onder de zorgsector geclassificeerd is, maar onder de ordediensten. Daardoor staat de sector lager op de prioriteitenlijst dan de ziekenhuizen. Twee weken geleden al hebben we dat aangekaart bij het kabinet van Wouter Beke. Zijn federale collega Maggie De Block is bevoegd voor de 112 en daar is er wel voldoende beschermingsmateriaal, terwijl er ook subsidies komen om de meerkost van het beschermingsmateriaal op te vangen. Voor het niet-dringend ziekenvervoer is er nog helemaal niets duidelijk en de ambulanciers moeten bedelen voor materiaal. Nochtans loopt men in principe minstens even veel risico als ziekenhuispersoneel om besmet te geraken.”

Overleg met de sector

“We zijn ons bewust van de vraag en vrijdag was er overleg met de sector. Die bezorgdheid werd toen overgebracht”, zegt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “We gaan de vraag bekijken, maar voldoende beschermingsmateriaal is op heel veel plaatsen een probleem. Ook woonzorgcentra en instellingen voor personen met een beperking zitten met tekorten. Ik verzeker u dat er met man en macht gewerkt wordt. Er worden volop bestellingen geplaatst en elke week worden er mondmaskers en schorten geleverd. FFP2-maskers in het bijzonder zijn heel erg zeldzaam, maar we doen wat we kunnen. Volgende week is er opnieuw overleg met de sector.”