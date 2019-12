Alixe vervolledigt viergeslacht Sam Vanacker

02 december 2019

16u32 0 Pittem In het gezin van Evelien Lambrecht (32) en Wouter Vergote is er dankzij de geboorte van de kleine Alixe een nieuw viergeslacht in vrouwelijke lijn.

Het is al de tweede keer in twee jaar dat er een viergeslacht is bij de familie, want eerder verwelkomde het gezin ook al Amélie, het oudere zusje van Alixe. Het nieuwe viergeslacht bestaat behalve uit mama Evelien en Alixe uit grootmoeder Christine Van Hessche (58) en overgrootmoeder Monica Hindrick (85).