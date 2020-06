Actiecomité levert ondanks corona 1.140 bezwaarschriften af tegen hernieuwde windmolenplannen Sam Vanacker

02 juni 2020

20u08 2 Pittem Leefbaar Pittem en het Bergcomité hebben dinsdagavond al voor de tweede keer in acht maanden een stapel bezwaren tegen de windmolens afgegeven aan burgemeester Ivan Delaere (CD&V). Ondanks de coronacrisis klokte het comité af op 1.140 bezwaarschriften. Lobke Ugille van Leefbaar Pittem spreekt van een krachtig signaal.

Toen windmolenbouwer EDF Luminus in 2019 voor de eerste keer plannen indiende voor drie grote windmolens ten zuiden van de ringlaan in Pittem, namen Leefbaar Pittem en het Bergcomité een eerste keer de wapens op. Met verschillende infovergaderingen en huis-aan-huisacties slaagden ze er toen in 1.343 bezwaarschriften te verzamelen. Daarop werden de plannen ingetrokken en onder een (licht) gewijzigde versie opnieuw ingediend. Beide actiecomités gingen opnieuw aan de slag.

“De coronamaatregelen hebben het er ons niet makkelijker op gemaakt”, zegt Lobke Ugille van Leefbaar Pittem. “We hebben alle mogelijke middelen ingezet om de buurt zo goed mogelijk te informeren. Zo drukten we een krantje en hebben we massaal ingezet op sociale media. Buurtbewoners moesten dit keer zelf hun bezwaren in de bus gaan stoppen, maar veel mensen hebben wel degelijk die moeite genomen. Voor de tweede keer op rij is duidelijk dat Pittem geen voorstander is van de windmolenplannen van EDF Luminus.”

Nog deze maand formuleert het gemeentebestuur van Pittem, dat eerder al aangaf bij hun eerste standpunt te zullen blijven, een advies voor de provincie. Daarna is het aan de deputatie van West-Vlaanderen om de knoop door te hakken. Dat zal vermoedelijk in augustus gebeuren.