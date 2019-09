Actiecomité levert 1.343 bezwaarschriften af tegen windmolens Sam Vanacker

19 september 2019

19u14 12 Pittem Vertegenwoordigers van de actiegroep ‘Leefbaar Pittem: vandaag én morgen’ hebben donderdagavond op het gemeentehuis van Pittem liefst 1.343 bezwaarschriften afgegeven. Dat is bijzonder veel voor een gemeente met 2.750 adressen en 6.750 inwoners.

Al moet gezegd dat de actiegroep werkelijk alles uit de kast heeft gehaald. Nog voor de start van het openbaar onderzoek, op de dag nadat windmolenbouwer EDF Luminus voor het eerst de plannen had toegelicht op 10 juli, werd al een buurtcomité uit de grond gestampt. Dat comité voerde keihard campagne, kreeg al snel bijval van het buurcomité van Pittem Berg én schakelde nog eens een versnelling hoger bij de start van het openbaar onderzoek. “Dat we er in geslaagd zijn om op dik twee maanden tijd zoveel bezwaarschriften hebben kunnen verzamelen is uiteraard een heel sterk signaal dat het dossier erg leeft in Pittem”, zegt Veerle Matten van het actiecomité. “Onze stoutste verwachtingen zijn overtroffen. De magische grens was duizend bezwaarschriften. Dat we dat zo vlot gehaald hebben zegt veel.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) nam de stapel bezwaarschriften aan en richtte zich tot de groep. “Dit dossier heeft onze gemeente volledig op z’n kop gezet. Weken lang werd er over weinig meer gepraat dan de windmolens. Al wil ik bij deze ook mijn respect uitdrukken voor de manier van werken van Leefbaar Pittem. In sommige gevallen durven dergelijke groeperingen al eens met agressieve acties uit de hoek komen, maar jullie hebben zich steeds respectvol gedragen tegen zowel de bewoners als de politici. Daar ben ik dankbaar voor.”

Tegenzet van Luminus

Opmerkelijk genoeg kregen alle Pittemnaars begin deze week ook een brief van de windmolenbouwer in de bus. In die brief worden voorstanders van groene energie opgeroepen om ook hun stem te laten horen door een kaartje in te vullen en dat richting het gemeentehuis te sturen. Al is de respons op dat vlak naar verluidt relatief gering.

Nog dit: mogelijk komen er nog enkele bezwaarschriften bij, want het openbaar onderzoek loopt in principe nog tot en met zaterdag. Het college van burgemeester en schepenen formuleert op 2 oktober een advies voor de provincie, die uiteindelijk beslist of de vergunning er komt of niet.