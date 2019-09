Actiecomité Leefbaar Pittem en Bergcomité voeren samen actie aan gemeentehuis tegen windmolenplannen Sam Vanacker

03 september 2019

09u11 0 Pittem Het actiecomité Leefbaar Pittem en het buurtcomité van Pittemberg hebben maandagavond voor de start van de gemeenteraad een gezamenlijke actie gevoerd aan de ingang van het gemeentehuis. Alle gemeenteraadsleden die passeerden, kregen een flyer.

“We houden hier vandaag een stille protestactie om de lokale politici te tonen dat heel veel mensen zich ernstige zorgen maken over de windmolenplannen van EDF Luminus”, aldus Lobke Ugille van Leefbaar Pittem. “Vorige week hebben we samen gezeten met de mensen van het bergcomité en aangezien ook zij onze bezorgdheid delen, beslisten we om de krachten te bundelen. We willen iedereen zo veel mogelijk informeren en hopen op de steun van de politici.”

Geen publiek debat

De politici hielden zich echter op de vlakte. Tijdens de gemeenteraad wou Christophe Vancoillie van oppositiepartij NieuwPittemEgem, die eerder liet weten dat zijn partij pro windmolens was, debatteren over de kwestie, maar burgemeester Ivan Delaere (CD&V) zag daar het nut niet van in. “Bespaar u de moeite. In de pers is al meer dan genoeg verschenen over de verschillende meningen. We gaan hier nu geen publiek debat voeren en geen standpunten innemen. Dat heeft geen zin. Wel gaan we het dossier in alle sereniteit behandelen. Per slot van rekening is het openbaar onderzoek lopende en bovendien zijn er nog een aantal infomomenten voorzien.”

Zowel het gemeentebestuur als Leefbaar Pittem organiseren binnenkort een infovergadering. EDF Luminus komt een woordje uitleg geven op donderdag 5 september om 20 uur in De Magneet. Leefbaar Pittem organiseert een eigen infomoment over de impact van windmolens op maandag 9 september om 19 uur in De Fontein.