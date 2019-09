200 aanwezigen op infovergadering

Leefbaar Pittem over windmolens Sam Vanacker

10 september 2019

11u07 17 Pittem De infovergadering van de actiegroep Leefbaar Pittem maandagavond in zaal De Fontein lokte zowat 200 geïnteresseerden. Dat is evenveel als het aantal dat vorige week kwam opdagen op de infovergadering van EDF Luminus. Het actiecomité spreekt van een succes. “Het aantal bezwaarschriften is maandagavond verdriedubbeld.”

Nadat windmolenbouwer EDF Luminus vorige donderdag in zaal De Magneet een infovergadering had georganiseerd omtrent de plannen voor drie windturbines van 180 meter hoogte op Pittemberg, organiseerde de actiegroep Leefbaar Pittem maandagavond bij wijze van tegenreactie een eigen infovergadering. Terwijl EDF Luminus vooral de technische kant van de zaak belichtte, liet Leefbaar Pittem enkele ervaringsdeskundigen aan het woord.

300 bezwaarschriften

In De Fontein werden na de vergadering massaal bezwaarschriften ingevuld. “Ondertussen staat de teller op meer dan driehonderd”, zegt Lobke Ugille van Leefbaar Pittem. “Dat is drie keer zoveel als voor onze infoavond.” Nog volgens Lobke had de infovergadering van Luminus een omgekeerd effect. “Na hun vergadering bleven de mensen met veel vragen achter. Op die vragen hebben wij maandagavond een antwoord gegeven. En de bezorgdheid bij de mensen is alleen maar groter geworden.”

Nog 3 zitdagen

Leefbaar Pittem organiseert deze week nog drie zitdagen waarop je een bezwaarschrift kan invullen. Op 11 september is er een zitdag tussen 16 en 20 uur in het Sint-Amandshof in de Sint-Amandsstraat 11, op zaterdag 14 september (tijdens de koers) bemannen vrijwilligers een standje in de Tieltstraat van 13 tot 15 uur en van 16 tot 18 uur. Op zondag 15 september ten slotte is er ook een zitdag in de Verbiestzaal tussen 10 en 13 uur. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 22 september. Daarna formuleert het gemeentebestuur een advies. Dat advies gaat dan naar de provincie, die beslist of de vergunning er komt of niet. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zou de bouw van de molens al kunnen starten midden volgend jaar.