150 renners uit 8 verschillende landen aan

de start van Keizer der Juniores Sam Vanacker

13 september 2019

14u29 1 Pittem Komend weekend wordt de meerdaagse juniorenwedstrijd de Keizer der Juniores verreden. Na een pauze van twee jaar is de wedstrijd behalve in Pittem ook weer te gast in Koksijde. Morgen worden in Pittem 150 renners aan de start verwacht uit 8 verschillende landen

De wedstrijd is toe aan de 37ste editie en bouwde door de jaren heen een stevig palmares op. Onder andere Mathieu Van der Poel, Bob Jungels en Ewan Caleb prijken op de erelijst. Zaterdag worden dertien Belgische teams verwacht, aangevuld met buitenlandse teams uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Luxemburg, USA, Duitsland. Mede dankzij de inspanningen van Pittem Koerst, Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde en de gemeentebesturen van Pittem en Koksijde is de wedstrijd terug opgenomen in de internationale wielerkalender. De eerste etappe wordt zaterdag verreden in en rond Pittem, met onder meer de Kluisberg, Côte de Trieu, Oude Kwaremont, Patersberg en Tiegemberg op het parcours. Op zondagochtend is er een individuele tijdrit in de poldervlakte in Wulpen en zondagnamiddag wordt de finale verreden in en rond Koksijde. De aankomstlijn ligt dit jaar aan de Ter Duinenlaan ter hoogte van Cinema Koksijde. De wedstrijd wordt via live-streaming uitgezonden op het internet via www.keizerderjuniores.be.

