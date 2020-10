11.11.11 Pittem-Egem lanceert ‘Pitbox’: 11 lokale producten voor 11 euro Sam Vanacker

04 oktober 2020

14u36 1 Pittem Door het coronavirus is er dit jaar geen ophaling van deur tot deur, en er vindt ook geen quiz plaats. Maar het 11.11.11-comité van Pittem-Egem komt met een origineel alternatief uit de hoek. Met de ‘Pitbox’ haal je straks voor amper 11 euro een box met 11 lokale producten in huis.

“Coronaproof een quiz organiseren, zagen we eerlijk gezegd niet zitten. Met mondmasker van deur tot deur gaan zou op zich wel mogelijk zijn, maar we besloten om het eens over een andere boeg te gooien”, zegt Geert Storme van 11.11.11 Pittem-Egem. “Helemaal in de geest van de korte keten en eerlijke prijzen, iets dat zowel in het Zuiden als bij ons actueel is, lanceren we de ‘Pitbox’. Voor 11 euro kan elke Pittemnaar een doos met 11 lokaal geteelde producten in huis halen. Bestellen en betalen kan volledig online en coronaproof.”

Groentjes en TripelXI³

In de Pitbox zitten in de eerste plaats groenten van lokale Pittemse land- en tuinbouwers. “We stoppen er onder andere wortels, veldsla, prei, venkel, aardappels, selder en witloof in, maar je zal er ook een droog worstje en een fles van onze gekende 11.11.11-tripel in vinden”, gaat Geert verder. “Het wordt meteen een van de laatste kansen om het bier in huis te halen, want na vier mooie jaren hebben we besloten om geen nieuwe productie meer op te starten. Mede door de coronacrisis hebben we nu wel nog relatief veel tripel op voorraad, maar het vat is - figuurlijk dan - af.”

De komende dagen vallen er in alle Pittemse bussen folders ter promotie van de Pitboxen. Bestellen kan tot 5 november via www.pitbox8740.be. Een afhaalmoment wordt gehouden op vrijdag 13 november tussen 17 en 21 uur in zaal De Fontein. Wie zich op dat moment niet kan vrijmaken, kan de Pitbox ook aan huis laten leveren mits een kleine meerkost.

Het 11.11.11-comité lanceerde ondertussen ook onderstaande teaservideo op sociale media: