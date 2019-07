Leonie en Floris zijn Zotte Treze en Zotte Keirl VDI/DJP

13 juli 2019

19u37

Bron: VDI/DJP 0 Pittem Zaterdagnamiddag aan de vooravond van Zotte Maandag had de eerste verkiezing plaats van een Zotte Treze en Zotte Keirl. Zes kandidaten, drie meisjes en drie jongens, namen het tegen mekaar op in een ludieke verkiezing met veel show en grappige proeven.

Alles zes kregen ze achteraf dezelfde prijs, een gepersonaliseerde trui met hun naam op van La Fiducia, en een elektrische step van Multi Bazar. Maar twee uitverkorenen kregen een lint omgord, en voor het meisje een kroontje, de jongen een zotskap. De jury had het niet makkelijk, de resultaten van alle kandidaten lagen heel dicht bij mekaar. Uiteindelijk was het Leonie Desmet die zich een jaar lang Zotte Treze mag noemen, Floris Lepoutre werd uiteindelijk de Zotte Keirl. Er wachten hen nu nog heel wat verplichtingen zoals meerijden in de grote Zotte Maandagstoet.