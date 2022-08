Pintje, cocktail of tapas? Check deze 96 zomerbars uit heel Vlaanderen waar je terechtkan voor een verfrissend drankje tijdens deze hittegolf

De hittegolf is volop aan de gang, en dan zijn we allemaal op zoek naar wat verkoeling. Dat kan onder meer in de vorm van een verfrissend drankje. Wij selecteerden per provincie de leukste en hipste locaties waar jij en je familie en vrienden terechtkunnen om te genieten van de zon, maar vooral om te nippen van frisse cocktails, mocktails en ander lekkers.

ANTWERPEN

• SOMMAR (Antwerpen): Zwoele zomeravond aan de Schelde

Volledig scherm Zomerbar SOMMAR is terug vanaf 1 juni. © Edward Opdebeeck

SOMMAR is ondertussen een echte klassieker geworden onder de zomerbars. Al sinds 2015 palmt SOMMAR elke zomer de site in aan de kranen op de Rijnkaai in Antwerpen. Hier geniet je van je gezellige afterwork of begin je aan een lange zwoele zomeravond met zicht op de Schelde. SOMMAR is bekend door zijn stijlvolle aankleding, verfrissende cocktails en overheerlijke gerechten. Het eten wordt dit jaar verzorgd door drie verschillende horecapartners die elkaar na vijf weken afwisselen. Het team van het Antwerpse restaurant Maven van Luc De Laet en Jules Koninckx bijt de spits af op 1 juni en blijft vleesgerechten serveren tot en met 13 juli. Van 14 juli tot 21 augustus geven de chefs van Caché Parijs het beste van zichzelf. Het is dan al seafood wat de klok slaat, want ook het team van het Antwerpse restaurant Marineau zal er dan zijn. De zomer wordt vervolgens afgesloten door een geheime gast, die de bezoekers van eten zal voorzien tot en met 17 september.

Meer info via peopleofsommar.be.

Waar? Rijnkaai 104, 2000 Antwerpen

Wanneer? Vanaf 1 juni, maandag tot vrijdag van 17 tot 0 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 0 uur

Contact? hello@peopleofsommar.be

• Bar5 (Beerse): Strand met terras

Volledig scherm BAR5 in Beerse. © BAR5

In Beerse kan je BAR5 bezoeken aan het kanaal Dessel-Schoten. Door de ligging bij het kanaal is de zomerbar een populaire rustplek voor fietsers en wandelaars. BAR5 is een zomerbar met alles erop en eraan. De site aan Brug 5 werd verbouwd tot een gezellig strand met terras, dat je doet wegdromen. Hier neem je samen met je collega’s de aperitief na het werk of kom je gezellig sippen van cocktails met je vrienden. Ook voor gezinnen met kinderen is BAR5 een heerlijke plek. De kids spelen in het zand en ondertussen kijken de mama’s en papa’s toe vanuit een strandstoeltje. Bij BAR5 is het heel de zomer door vakantie.

Meer info via bar5.be.

Waar? Heilaarstraat (brug5) 2340 Beerse

Wanneer? Maandag, woensdag en donderdag van 16 tot 0 uur, vrijdag van 16 tot 1 uur, zaterdag van 13 tot 1 uur, zondag van 13 tot 21 uur

Contact? info@bar5.be

• Bar Baraque (Liezele): Fairtrade in het park

Volledig scherm Bar Baraque in Liezele. © Bar Baraque

In Park Fort Liezele kan je deze zomer Bar Baraque bezoeken, dé fairtrade zomerbar, en dat al voor de achtste keer. Sinds 2018 heeft Bar Baraque zich gevestigd in het park. Dit jaar vind je de zomerbar vooraan in het park. Een fairtrade zomerbar, dat betekent vooral lokale producten. Geregeld is het bier van de week dan ook een streekbiertje dat meer aandacht verdient. Ook op het podium wordt gekozen voor lokaal talent. Bar Baraque draait door de hulp van vele vrijwilligers en op donderdagen staan lokale verenigingen achter de tap. Zo wordt de buurtwerking nog versterkt. Bovendien steunt Bar Baraque elk jaar een goed doel uit de regio, zoals de armenvereniging De Schakel. De vele randactiviteiten en animatie zorgen er bovendien voor dat er bij Bar Baraque altijd wel wat te beleven is: van een kubbtoernooi tot de Baraqueloop.

Meer info via barbaraque.be

Waar? Park Fort Liezele, Fortbaan 2, 2870 Puurs-Sint-Amands

Wanneer? Vanaf 7 juli 2022, donderdag van 19 tot 1 uur, zondag van 14 tot 20 uur

Contact? Via Facebook



VLAAMS-BRABANT

• Bar Bascule (Kapelle-op-den-Bos): Gezellig aan het water

Volledig scherm Zomerbar Bar Bascule © Bar Bascule

Bar Bascule is ontstaan tijdens een etentje onder vrienden aan de Antwerpse dokken. “Daar op dat terras stelden we vast dat de combinatie van water en brute materialen voldoende was om een kader te creëren vol sfeer en gezelligheid.” In hun zoektocht naar de ideale locatie voor een gelijkaardig concept dichter bij huis, stootten de vrienden op een vergeten plekje langs de vaart. Daar bouwden ze een gezellige loungebar voor jong en oud, met een speelzone in het zand voor de allerkleinsten. “We vinden het belangrijk dat ons concept de ziel van ons dorp weergeeft.” Zo staan er bieren van maar liefst vier verschillende bierbrouwers uit eigen dorp op de kaart. Bar Bascule heeft ook een uitgebreid activiteitenaanbod, waaronder een oldtimer event op 7 augustus.

Meer info via barbascule.be

Wanneer?

Van donderdag 30 juni tot zondag 28 augustus

Donderdag van 15 tot 23 uur

Vrijdag van 15 tot 0 uur

Zaterdag van 10 tot 0 uur

Zondag van 10 tot 22 uur

Waar? Aan de oude zeilclub (Vaartdijk, Kapelle-op-den-Bos)

• Zanzibar (Merchtem): Miami-vibes

Volledig scherm Zomerbar Zanzibar © Pop-up Zanzibar

Na twee jaar afwezigheid keert Pop-up Zanzibar weer terug naar Merchtem, de bakermat van het evenement en de thuisbasis van de vier ondernemers achter het project. “We zorgen opnieuw met zeer veel goesting voor het ultieme zomergevoel. Als vier ondernemende vrienden blijft het voor ons belangrijk om de voeling met de streek te houden”, aldus de organisatoren. In de zomerbar waan je je echt wel even in een andere wereld. Je geniet er van cocktails met de voeten in het zand of languit in het zwembad. Dit jaar pakken ze er uit met twee nieuwe cocktails, de Pornstar Spritz en de Martini Red Lips Slushee. Dankzij de kidsnamiddagen op zondag is Zanzibar dan weer een echt paradijs voor kinderen.

Meer info via popupzanzibar.be

Wanneer?

Nog tot zaterdag 3 september

Donderdag van 9 tot 0 uur

Vrijdag en zaterdag van 9 tot 1 uur

Zondag van 14 tot 22 uur

Waar? Dahliastraat, Merchtem

• ZoMerbar (Leuven): Zicht op de stad

Volledig scherm Een 'zoMerbar' op het dak van museum M. © Vertommen

Ook Museum M lanceert deze zomer opnieuw een eigen zomerbar, wel na een korte afwezigheid. Traditioneel vond je de zomerbar op het dak van het museum, maar dit jaar verhuist ze naar een locatie enkele verdiepingen lager. Je vindt de ZoMerbar binnenkort op het publieksterras, in de tuin van het museum. Die is half overdekt en dat heeft dan weer als grote voordeel dat je er zowel op een zwoele als een regenachtige zomerdag terechtkan. De ZoMerbar opent samen met de nieuwe museumshop op 2 juli. Vanaf dan staat er elke donderdagavond om 17 uur een after work op het programma, met gratis live-optredens vanaf 20 uur. Het museum is op die momenten trouwens ook gratis te bezoeken.

Meer info via mleuven.be

Wanneer?

Van zaterdag 2 juli tot zondag 28 augustus

Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur

Donderdag van 11 tot 22 uur

Waar? Museum M (Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven)

• Beach Club ZandziBaar (Betekom): Met de voetjes in het zand

Volledig scherm Zomerbar Zandzibaar. © ZANDZIBAAR

In 2014 bouwden enkele Betekomse volleyballers een oude caravan om tot een kleine bar. Ze creëerden een gezellig terras aan het beachvolleyterrein achter de sporthal om zo hun vaste kosten te dekken. “Onverwacht werd dit een groot succes, waardoor we jaar na jaar groter en groter werden”, aldus Jeroen De Haes, “maar we willen heel graag de eigenheid en gezelligheid van de ZandziBaar behouden.” De bar is dan ook maar enkele dagen open, maar voorziet wel elke dag een andere activiteit. Er is onder meer een after work en een beachvolleytornooi. Verder staan er foodtrucks en voor de liefhebbers is er ook een bierproeverij. Een deel van de winst gaat trouwens naar lokale goede doelen, zoals ‘Geraakt door Annelies’.

Meer info op Facebook

Wanneer?

Van dinsdag 19 tot zaterdag 23 juli

Waar? Beachvolleyterreinen sporthal De Tumkens (Pastoor Pitetlaan, Betekom)



WEST-VLAANDEREN

• Gulden Spoor (Kortrijk): Tussen de chique boten

Volledig scherm Een sfeerbeeld van vorige zomer, tijdens de eerste editie. © Domein Gulden Spoor

Zomerterras Gulden Spoor, vorig jaar tot in Oost-Vlaanderen en Wallonië vaak omschreven als een van de mooiste zomerbars, keert terug. De bar is zuiders getint en ligt bij een private jachthaven aan de oevers van de Leie. Van 220 plaatsen vorige zomer krimpt Zomerterras Gulden Spoor nu in tot 150. “We willen niet de grootste, maar wel de meest kwalitatieve zomerbar worden”, vertellen Hannes en Nicolas, die de kaart verder verfijnen en nog meer samenwerken met partners uit Kortrijk en omgeving. “Zo komen de biertjes allemaal uit de regio, zoals Julia, Claudette, Halsbergh, Gulden Spoor, Omer, Flemish Red,... via drankenhandel Pauwels. We gaan in samenwerking met Wijnen De Clerck ook voor nog mooiere en betere wijnen, zoals Bordeaux-wijnen. Voor de hapjes werken we samen met Tapaola van Kortrijkzaan Jonathan Muñoz voor de betere Spaanse charcuteries. Voor verse schaal- en schelpdiertjes bundelen we de krachten met Lobster Fish. Andere hapjes die vorige zomer in de smaak vielen staan ook weer op de kaart, zoals kippenreepjes en gefrituurde sushi.”

Er zijn nog enkele toffe vernieuwingen. “Om ons tegen slecht weer te wapenen, hebben we nu een grotere en nog gezelligere tent, met wanden die dicht kunnen indien nodig. Voor de kinderen hebben we een groter speelplein. Verder blijft ons terras een topper, met een prachtig zicht op de jachthaven”, besluiten Hannes en Nicolas.

Meer info via Facebook

Wanneer? Open tot eind augustus, op weekdagen open van van 14 tot 22 uur en in de weekends van 12 tot 23 uur. Maandag en dinsdag sluitingsdag

Waar? Loodwitstraat 75, Kortrijk

• T(h)of in Haringe: Bij Annouschka in de tuin

Volledig scherm Annouschka Spruytte in haar pop-upzomerbar ‘T(h)of, in haar eigen tuin. © Laurie Bailliu

Annouschka Spruytte opent met T(hof) in Haringe een zomerbar in haar eigen tuin. Daar kan je genieten van een cocktail, mocktail, gin-tonic of streekbier met een tapashapje. De tuin is zuiders ingericht en dat betekent dat er en hele dag zon is. De muren bestaan uit schuiframen, dus bij mooi weer kan de ruimte volledig opengemaakt worden. Bij minder weer kunnen mensen ook overdekt een glaasje drinken. Gezinnen met kindjes kunnen hier ook met een gerust hart vertoeven want de tuin is volledig afgesloten. Een speelhuisje en trampoline biedt speelmogelijkheden voor de kinderen.

Meer info vind je op Facebookpagina

Wanneer? Open van 18 juni t.e.m. 17 september, woensdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 16 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen open vanaf 10.30 uur.

Waar? Moenaardestraat 71, Haringe

• The Night (Brugge): Plek voor 2.000 man

Volledig scherm © The Night

Het is de grootste en meest bekende zomerbar uit de ruime regio. Er is plaats voor 2.000 bezoekers, een aantal dat op drukke avonden vlotjes wordt gehaald. In The Foodcourt kunnen bezoekers genieten van tal van lekkers. Dat gaat van foodtrucks tot fastfood en tapas van La Buena Vista. Kinderen krijgen op verscheidene data extra aandacht met speciale kindernamiddagen.

Meer info vind je op zomerbarthenight.com

Wanneer? Vanaf 16 juni tot en met 25 augustus elke dag open van 17 tot 1 uur

Waar? Tillegemstraat 55, 8200 Sint-Michiels

• Bar-A-Sol (Wingene): Cocktails tussen de maïsvelden

Volledig scherm Kjenta Willems opent op 8 juli de tweede editie van Bar-à-Sol. © Bar-à-sol

Studente event- en projectmanagement Kjenta Willems (21) richtte Bar-A-Sol op in de zomer van 2020. De geboorte van dit project heeft veel te danken aan corona. “Mijn ouders waren net een polyvalente zaal gestart, maar door corona werd die niet verhuurd. Dan is het allemaal heel snel gegaan. Ik heb een aanvraag bij de gemeente gedaan en een dikke drie weken later stond mijn zomerbar er.” Bar-A-Sol mikt op een breed publiek. De locatie is heel erg afgelegen en bevindt zich midden in de natuur. Je kan lekkere cocktails drinken en smullen van tapas, ijsjes en taart.

“Er is dit jaar ook een springkasteel en een binnenruimte in geval van slecht weer. De eerste editie had ik zelfs geen professionele koffiemachine, maar dat is ondertussen verleden tijd.”

Meer info vind je op de Facebook

Wanneer? Open van 7 juli tot en met 21 augustus

Waar? Vinkestraat 7, Wingene

• Bar La Gare (Kortemark): Elke avond live dj’s

Volledig scherm Gezelligheid troef bij Bar La Gare. © Foto SWD Photography

Elke avond live-dj’s, plaats voor 1.000 bezoekers en een tot in de details uitgewerkt decor met zicht op het Wachtbekken: dat zijn de grote troeven van Bar La Gare. Er is steeds een foodtruck aanwezig, met telkens afwisselende gerechten aan een scherpe prijzen. Ook je kinderen kunnen zich hier uitleven in een volledig omsloten speeldorp voor de kinderen, inclusief springkasteel, zandbak en tal van speeltoestellen.

Meer info vind je op Facebook

Wanneer? Open vanaf 14 juli tot 14 augustus

Waar? Lichterveldestraat, Kortemark

OOST-VLAANDEREN

• Graanbar (Deinze): Terras van 550 vierkante meter

Volledig scherm Thomas Uvyn op het terras van de Graanbar. © Anthony Statius

Nippen van een cocktail of een glaasje wijn met zicht op de Leie, de Tolpoortbrug en de kerk van Deinze. Vanaf zaterdag 4 juni kan het in de Graanbar, een gezellige zomerbar aan de Graanlei in Deinze. Eigenaar is Thomas Uvyn, een ondernemer uit Dentergem. “In Graanbar kan je terecht voor cocktails, wijn en andere drankjes en voor de hapjes zullen we samenwerken met lokale horecazaken. Het terras is 550 vierkante meter groot en we hebben plaats voor 230 bezoekers. Momenteel kunnen er 80 mensen terecht, maar indien we meer personeel vinden, kunnen we dat aantal opschalen. Aan de kant van de Tolpoortstraat hebben we nog een evenementenpleintje waar we later deze zomer bijvoorbeeld een foodtruckfestival of een Ibiza-markt kunnen organiseren.”

Meer info vind je op Facebook

Wanneer? Van zaterdag 4 juni tot september, van woensdag tot en met zondag. Op weekdagen is de bar open van 14 tot 23 uur en in het weekend van 14 tot 1 uur.

Waar? De Graanlei ter hoogte van de Tolpoortbrug, 9800 Deinze

• Thirsty Toucan (Beveren): Jungle in het centrum

Volledig scherm Zomerbar Thirsty Toucan in Beveren. © Thirsty Toucan

Zomerbar Thirsty Toucan is een concept van het Van der Valk Hotel in Beveren. Vanaf 8 juli tot en met 15 augustus vind je de Thirsty Toucan-zomerbar terug op Cortewalle. “Wat onze zomerbar zo speciaal maakt is de unieke locatie. De bar ligt dicht bij het centrum en toch midden in het groen, vlak bij domein Cortewalle”, zegt uitbater Tim van der Valk. “Op een warme zomerdag worden onze cocktails en home made icetea’s vaak besteld.” Natuurlijk kan je er terecht voor een drankje en een hapje, maar ook voor meer dan dat! Je geniet van een fijne sfeer en van leuke evenementen zoals salsa-avonden, work-outs, kinderanimatie en meer in een groene setting.”

Meer info vind je op thirstytoucan.be

Wanneer?

Van 8 juli tot en met 15 augustus

Maandag, dinsdag en donderdag van 14 tot 23 uur

Woensdag van 14 tot 00 uur

Vrijdag van 14 tot 1 uur

Zaterdag van 11 tot 1 uur

Zondag van 11 tot 22 uur

Waar? Domein Cortewalle (Zwarte Dreef 2) in Beveren

• Riviera (Gent): Bestel een pint vanuit je kajak!

Volledig scherm Riviera aan de Vismijn. © Wannes Nimmegeers

Ook Riviera, de zomerbar op het ponton aan de Oude Vismijn, is terug van weggeweest. Zoals vorig jaar, kan je hier aan een tafel zitten op het ponton, of aanmeren met de boot of kajak om vanop het water te bestellen. Ook hier kan je genieten van lekkere hapjes en drankjes, plus er worden af en toe feestjes georganiseerd.

Meer info vind je op Facebook

Wanneer? Nu! Elke dag open vanaf 12 uur

Waar? Sint Veerleplein 5, 9000 Gent

• Le Jardin Secret (Munkzwalm): Perfecte tussenstop

Volledig scherm Zomerbar in Munkzwalm. © Laura De Walsche

Deze zomer stelt Le Jardin Secret elke zaterdag en zondag zijn tuin open voor iedereen die zin heeft in een stukje taart, tapasplankje, glas wijn of frisse pint. Iedereen is welkom om te genieten van de zon in de groene oase in het landelijke Munkzwalm. Bovendien ligt deze gezellige zomerbar op tal van fiets- en wandelknooppunten. Het is dus de perfecte tussenstop voor tijdens je tocht. Ten slotte zal Le Jardin Secret in het najaar een permanente zaak openen in Munkzwalm waar iedereen terecht kan voor een zoet stuk taart, een warme koffie of een uitgebreide brunch of lunch.

Meer info vind je hier

Wanneer? Van 7 mei tot en met 21 augustus: Zaterdag van 12 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 uur

Waar? Gaverbosdreef 2 in Munkzwalm

Contact? E-mail: order@laurettaandthenightingale.com of tel. 0473/90.03.04

LIMBURG

• Café Cartouche (Diepenbeek): Instant vakantiegevoel

Volledig scherm Café Cartouche in Diepenbeek. © Café Cartouche

Bij Café Cartouche krijg je instant een vakantiegevoel wanneer je door de prachtige bomendreef naar je tafel gaat. Hier geniet je niet alleen van lekkere cocktails, frisse biertjes en andere drankjes maar ook van entertainende activiteiten en heerlijke diners. Hier vind je een overzicht van de komende evenementen.

Meer info vind je op cafecartouche.be

Wanneer? Van 2 juni tot en met eind augustus: Van woensdag tot zaterdag open van 13 tot 00 uur, op zondag open van 9.30 tot 23.30 uur, op maandag en dinsdag gesloten

Waar? Helstraat 22 in Diepenbeek

Contact? E-mail: info@cafecartouche.be of tel. 011/94.91.40

