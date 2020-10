Pieter Jeunen (E.Termien) scoort driemaal: “Andere aanpak rendeert en bezorgt ons drie waardevolle punten” Lucien Claessens

04 oktober 2020

17u23 0 Eendracht Termien heeft de trein terug op de rails. Na een magere 1 op 6 pakten de jongens van trainer Tomas Daumantas in Mechelen uit met een prachtprestatie. De thuisploeg werd ingeblikt met een ruime 2-6-cijfers. Pieter Jeunen kroonde zich drie doelpunten op een halfuurtje tijd tot man van de match. “De zege is een verdienste van het ganse team”, blijft Jeunen bescheiden. “Wanneer we volgende week thuis tegen St-Lenaarts winnen, kunnen we toch nog spreken van een gelukte start.”

Jullie pakken in Racing Mechelen jullie eerste zege. En wat voor een score. Had je zulke monsteroverwinning verwacht?

“Niet verwacht, maar wel gehoopt”, klinkt Jeunen eerlijk. “Alles was goed voorbereid en de scouting klopte tot in de puntjes. We wisten hoe we onze tegenstander moesten aanpakken. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. Natuurlijk was er druk. Winnen was nodig. “

De wedstrijd viel snel in een beslissende plooi. Na een halfuur wezen de bordjes reeds een 0-4 score aan.

“Het ging inderdaad vrij vlot. We werkten aan honderd procent af. Alle kansen gingen erin en het waren allemaal mooie goals. Mechelen kwam er echt niet aan te pas. Zelf ben ik ook blij met mijn drie goals. In de voorbereiding gingen de ballen er gemakkelijk in. De voorbije weken zat ik even op droog zaad.”

Termien had wel iets goed te maken. Ondanks goed uitgangsposities liep het menige wedstrijden in de tweede helft steeds fout. Jullie kozen voor een andere aanpak?

“We hanteerden in Mechelen inderdaad een ander systeem. Ramon Voorn werd in de spits gedropt en ik schoof terug centraal op het middenveld. De 4-1-4-1veldbezetting bleek een succes. Voorn presteerde sterk en scoorde tweemaal. Ikzelf driemaal. De nieuwe aanpak van de trainer rendeerde. We speelden ook veel volwassener en doseerden onze krachten. Ik ben blij dat we die knop hebben kunnen omdraaien. Voor de spelers, supporters en voor het bestuur is dit een enorme opsteker.”

Nu deze lijn verder zetten. Volgende week komt St.-Lenaarts op bezoek.

“We hebben vertrouwen getankt en zouden een reeksje moeten neerzetten. Bij winst tegen St.-Lenaarts tellen we 7 op 12. Dan kunnen we toch nog spreken van een gelukte start. Ik heb trouwens nooit getwijfeld aan onze capaciteiten. Er is voldoende kwaliteit in onze groep. De invallers kloppen ook aan de deur, iedereen zal moeten vechten voor een basisplaats”, besluit Jeunen.