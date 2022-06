Phishingplaag, verschillende burgemeesters slachtoffer: “Er werd in mijn naam gevraagd om betalingen te doen”

Het lijkt wel een plaag te worden. Burgemeesters over heel Vlaanderen zijn de laatste weken het slachtoffer geweest van phishing. Steeds worden er in hun naam gemeenteraadsleden gecontacteerd met vreemde verzoeken om zo geld af te troggelen. “Wie reageerde, kreeg al snel een verzoek om betalingen uit te voeren. Gelukkig ging er in Oudsbergen niemand op in”, aldus burgemeester Marco Goossens. Ook Wouter Beke bleef niet gespaard. “Er werd hen gevraagd om me snel te helpen om zo uiteindelijk geld af te troggelen, maar wat er precies in het bericht stond, weet ik niet meer. Door de snelle reactie van mijn collega’s hebben we gelukkig vlug kunnen ingrijpen.” Exact hetzelfde scenario overkam Jan Vermeulen. In tegenstelling tot alle andere burgemeesterss diende Vermeulen geen klacht in bij de politie. Ook in Kortijk, Lendelede en Kuurne zaaiden de oplichters verwarring.