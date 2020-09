Petros Papanicolaou (Renolim Borgloon): “Onze competitiestart is veelbelovend, we mikken op een zorgeloos seizoen” Lucien Claessens

21 september 2020

13u21 0 In de eerste nationale van het futsal nam Renolim Borgloon met met 4 op 6 een prima start. De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Squadra Moeskroen eindigde echter in het grootste tumult. Met nog anderhalve minuut te spelen en een 4-4 stand, laaiden de gemoederen hoog op, zodat de scheidsrechter een afkoelingsperiode diende in te lassen. Zelfs de politie werd opgetrommeld. Uiteindelijk werd de wedstrijd nog uitgespeeld, maar aan de stand veranderde niets meer.

Petros Papanicolaou maakte bij Renolim Borgloon zijn debuut als coach. Tevreden over de competitiestart, Petros?

“Met vier op zes gingen we alvast goed van start”, klinkt de Borglooncoach tevreden. “Winnen tegen Malle Beerse en een gelijkspel pakken tegen Moeskroen, daar had ik vooraf voor willen tekenen. Anderzijds verwacht ik dat de wedstrijd tegen Moeskroen nog een staartje krijgt en dat we er een driepunter aan over houden. Wij zijn benadeeld en hopen dat recht zegeviert. Het is niet onze schuld dat die wedstrijd ontspoorde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dat tumult. Iedereen, ook de scheidsrechters hebben gezien wat er gebeurde. De bond zal moeten oordelen.”

Borgloon kende geen ideale voorbereiding. Omdat de club een aantal financiële afspraken niet kon naleven zochten een vijftal spelers andere oorden op. Een start met een valse noot.

“Door de corona konden een aantal evenementen niet doorgaan en klopte het financieel plaatje niet meer. Vijf spelers konden zich daar niet in vinden en kozen voor zekerheid. Hetgeen ik kan begrijpen en hun volste recht is. De technische staf, de resterende spelers en een aantal gemotiveerde nieuwelingen kozen voor Renolim en vertrouwen erop dat uiteindelijk alles terug in de juiste plooi valt. De vooruitzichten zijn alvast positief. Het bestuur doet er alles aan om de toekomst te verzekeren.”

Hoe zit het met de sportieve ambities? Heb je ze moeten bijstellen?

“In eerste instantie wilden we de vijfde plaats van vorig seizoen evenaren. Dit doel hebben we realistisch moeten bijstellen. De start lijkt veelbelovend. We lagen nergens echt onder. Integendeel. We dwongen telkens heel wat kansen af. Als we die nu ook nog efficiënter kunnen afwerken zijn we weer een stap verder.”

Misschien is het ook beter om nu reeds te focussen op volgend seizoen?

“Dat zit ook in de planning. We kijken verder vooruit. Bedoeling is de club financieel terug gezond te krijgen. Zo kunnen we in alle rust reeds naar volgend seizoen toe werken. We hebben niet echt een streefdoel. Laten we mikken op een zorgeloos jaar en nadien de lat hoger leggen.”

Volgende week staat de trip naar Chatelet op het programma.

“Dat wordt een moeilijke opdracht. De Waaltjes sloten pas Felipe Manfroi aan. Deze 34-jarige Italiaanse Brzailiaan, die eerder reeds het mooie weer maakte bij Gooik, keert terug uit Brazilië en debuteert tegen ons. Wij daarentegen moeten enkele pionnen missen. We bekijken het week tot week en zien wel waar we uitkomen”, probeert Papanicolaou de druk weg te houden.