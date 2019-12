Peterbos-proces van start 22 mannen staan terecht voor drugshandel en bedreigingen WHW

02 december 2019

17u00 0 Tweeëntwintig personen staan sinds maandag terecht voor verschillende incidenten in de Anderlechtse wijk Peterbos. Ze moeten zich voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor drugstrafiek met geweld en bedreigingen.

Maandagochtend ging het proces van start met de ondervragingen van de beklaagden. De Anderlechtse wijk Peterbos was in de lente van 2018 in de ban van verschillende gewelddadige incidenten. De wijk was een uitvalsbasis voor drugshandel en het kwam meermaals tot confrontaties met de politie. In april werden controleurs van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB het slachtoffer van agressie door een tiental jongeren. Even daarna werd een televisieploeg van de VRT aangevallen. Maar de wijk was voor de lente van 2018 al gekend bij het Brusselse parket. Zo lag er al een dossier bij het gerecht voor poging doodslag op agenten tijdens een politie-interventie. In de herfst van 2018 vond er een grote politieactie plaats in de Anderlechtse probleemwijk. Een vijftiental personen werd toen opgepakt. Begin 2019 werd bij nieuwe acties ongeveer 100.000 euro in beslag genomen, net als 600 gram cocaïne, twee kilogram cannabis en plastic gripzakjes voor drugs. De beklaagden riskeren effectieve celstraffen.

Geen grote bende

“Mijn cliënt geeft toe dat hij drugs heeft verkocht”, zegt advocaat Yannick De Vlaemynck. “Maar volgens het parket is hij de leider van een criminele organisatie die op grote schaal drugs verkoopt en dat betwisten we. Het gaat hier niet om een grote drugsbende, maar om jongeren uit dezelfde wijk die drugs verkochten.” Niet alle beklaagden geven toe dat ze betrokken waren bij de drugshandel. “Mijn cliënt heeft hier niets mee te maken”, zegt advocaat Hamid El Abouti. “Hij woont toevallig in dezelfde buurt, maar heeft geen drugs verkocht.” Het proces duurt nog minstens een hele week.