Wordt fietspad in de Hoesnaek verlengd? Tom Vierendeels

09 februari 2020

10u26 0 Pepingen Het gemeentebestuur onderzoekt of het fietspad op de Hoesnaek verlengd kan worden tot in het centrum van Pepingen. Door nutswerken die binnenkort plaatsvinden zal de rijbaan gedeeltelijk opengebroken worden en de gemeente wil van deze situatie gebruik maken.

“Fluvius zat binnenkort nutswerken op de Hoesnaek tussen de Brugstraat en de Dreef waarbij de rijbaan gedeeltelijk wordt opengebroken”, zegt Mobiliteitsschepen Saskia Beeckmans. “We hebben nu een studiebureau aangesteld om de onderzoeken of we bij de herstelling van de rijbaan ook een veilig en duurzaam fietspad kunnen aanleggen. Op die manier kunnen we op een efficiënte en kostenbesparende manier onze fietsers van extra veiligheid kunnen bezorgen.” Het fietspad dat momenteel al aanwezig is verbindt de dorpskernen van Bogaarden en Pepingen.