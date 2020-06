Wim Leroy (47) uit ‘Boer Zoekt Vrouw' krijgt indrukwekkend afscheid van familie, collega’s en makkers Tom Vierendeels Amber Gys Wim De Smet

06 juni 2020

14u00 14 Pepingen Op indrukwekkende wijze is vandaag in Pepingen afscheid genomen van Wim Leroy (47). De levensgenieter kwam vorige maand om het leven bij een Op indrukwekkende wijze is vandaag in Pepingen afscheid genomen van Wim Leroy (47). De levensgenieter kwam vorige maand om het leven bij een tragisch verkeersongeval . Zijn motorvrienden, collega-landbouwers en werkmakkers vormden erehagen om een laatste groet te brengen. “Omdat je er altijd een gezellige boel van kon maken werd er altijd naar jouw aanwezigheid uitgekeken”, sprak zus Hilde.



De Sint Theoarduskerk van de Pepingse deelgemeente Bogaarden had zonder de coronamaatregelen veel te klein geweest voor het afscheid van de door iedereen geliefde Wim Leroy. In Pepingen en omgeving was iedereen zijn makker en voor iedereen stond hij klaar, maar overal in Vlaanderen had hij vrienden. Was het niet omdat hij met papa André van het Algemeen Boerensyndicaat overal te lande opdook, dan wel als lid van de Jonge Landbouwers voor een Rechtvaardige Landbouw. Maar ook buiten de landbouwwereld leerde heel Vlaanderen de gevatte kerel kennen door zijn deelname aan het vtm-programma Boer Zkt Vrouw.

Het is zaterdag en we gaan toch samen de stal kuisen. Je zal niet meer opdagen om samen het werk op de boerderij te doen. De dieren verzorgen, samen de ploeg aan de tractor hangen, samen dit, samen dat. Het is allemaal voorbij André, vader van Wim

“Het is zaterdag en we gaan toch samen de stal kuisen?”, sprak een emotionele André. “Je zal niet meer opdagen om samen het werk op de boerderij te doen. De dieren verzorgen, samen de ploeg aan de tractor hangen, samen dit, samen dat. Het is allemaal voorbij. Jij die bekend stond als een niet te evenaren bestuurder van alle voertuigen, net jij hebt je laten verrassen door een niet te voorzien manoeuvre van een derde.”

Kalme levensgenieter

Een 35-tal personen volgde de begrafenis in de kerk zelf, buiten volgden tientallen vrienden de dienst via luidsprekers. Ook van thuis was de dienst te volgen met livestreams op Facebook en YouTube via begrafenisondernemer Luypaert.

Onderweg in Herfelingen en aan het kerkhof van Bogaarden stonden tientallen tractoren langs de weg opgesteld, samen met vrachtwagens van de firma Vanlaethem-Ots waar Wim zich zo thuis voelde. De vriendenkliek D’aa Zakken waarmee Wim met de motor reed stelden zich met tientallen motoren op aan de weg richting kerk. “Wim was een speciale kerel”, zeggen ‘Billy’ en ‘Trinne’ van de vriendengroep. Samen trokken de mannen en vrouwen zeker één keer per jaar met de motor naar de Ardennen. “Hij was altijd kalm, maar alles wat hij zei was er ‘boenk’ op. Als je ergens kwam waar hij was heb je waarschijnlijk niet veel met hem gesproken omdat hij zo stil was, maar zonder twijfel wist je wel wie hij was als je buitenstapte. We herinneren ons nog zo’n weekend waarop hij zijn valies opende en zag dat hij twee verschillende schoenen mee had. Hij had zijn koffer zeer snel gepakt nadat hij nog volop op de boerderij had gewerkt. Daardoor had hij ook maar één T-shirt mee. ‘Thuis heb ik nog zo’n paar’, lachte hij over de schoenen. In alles zag hij humor en met vrouw Betty vormde hij een superkoppel. Haar gaan we zeker nog meevragen op onze uitstapjes.”

Naast D’aa Zakken, collega’s en landbouwers waren er ook leden van tal van andere verenigingen uit de buurt.

Goed stel hersenen

“Je was een loyale vriend van iedereen waar je altijd op kon rekenen en die er stond als je hem nodig had”, klonk het bij zus Hilde. “Ik ben blij en fier je grote zus te zijn. We delen herinneringen die alleen broers en zussen hebben. We groeiden samen op en ik bemoederde je tot je groter was dan ik. Ik zal me voor altijd onze autoritten naar school herinneren, toen je ogen glinsterden als je de merken herkende van een motor, tractor of auto. Op je zestiende kreeg je dan je eerste bromfiets, een Camino, maar alleen op voorwaarde dat je de verkeersregels instudeerde, want ons moe zag op haar werk elke dag welke ongevallen er gebeurden.”

Maar rijden kon hij als de beste, zowel met tractoren als motoren. “Op één van je eerste jaarmarkten in Bogaarden liet je zien hoe vaardig je was in het rijden met tractor”, vervolgde Hilde. “Je wou ook graag naar de landbouwschool, maar omdat je een goed stel hersenen had wilde papa dat je eerst je humaniora afmaakte. Toch koos je later om naar Geel op kot te gaan en daar een bachelor Landbouw te behalen. Het kotleven heeft je horizon verruimd.”

Eerlijk en oprecht

“Wim, je innemende persoonlijkheid zorgde dat je overal vrienden maakte”, ging Hilde verder. “Er werd vaak uitgekeken naar jouw aanwezigheid. Want jij wist er altijd wel een gezellige boel van te maken. Iedereen wist wat ‘ie aan jou had. Altijd eerlijk, altijd een oprecht antwoord. Het hart op de tong ook, en ook altijd sappig verteld. Je wist de mooie dingen van het leven te herkennen en ervan te genieten. Je stoer uiterlijk verborg de lieve, zachtaardige man die je was. De liefde en vriendschap die je kon geven aan Betty en de kinderen was zo mooi om te zien. De laatste 10 jaar straalde je liefde uit naar iedereen. De échte Wim was weer boven gekomen. Wim, ik ga je ongelooflijk hard missen. Tot ziens. De zus van Wim, zoals iedereen mij noemt.”

