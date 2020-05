Wim Leroy (47) had geen schijn van kans: “Hij en de automobiliste hebben elkaar te laat opgemerkt”

Pepingen

Wim Leroy (47) had dinsdagavond geen schijn van kans bij het tragische ongeval in Bellingen. Dat blijkt uit vaststellingen van de verkeersdeskundige en verklaringen van getuigen. Hij had net een vrachtwagen ingehaald toen hij verrast werd door een tegenligger. Leroy werd in 2005 bekend als flamboyante landbouwer en levensgenieter in het tweede seizoen van het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw’.