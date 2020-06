Wandelclub Bellingen organiseert wandelweekends in alle Pepingse deelgemeenten Amber Gys

24 juni 2020

14u54 0 Pepingen De bestuursleden van de Pajotse wandelclub halfoogstvrienden Bellingen organiseren tijdens de zomermaanden ‘wandelweekends’. De wandelingen zullen doorgaan in alle deelgemeenten van Pepingen.

De wandelclub van Bellingen staat al bijna 25 jaar bekend als het buitenbeentje in wandelland. Ze proberen de wandelsport in het Pajottenland elke keer aantrekkelijker te maken. Wandelclub Bellingen organiseert in samenwerking met de gemeente Pepingen al tien jaar 6 tochten door elke deelgemeente tijdens de zomermaanden. Er wordt tijdens de komende zomermaanden een vast parcours uitgestippeld in een andere deelgemeente van Pepingen tijdens zes verlengde weekends. Iedere deelnemer start op vrijdag, zaterdag of zondag op vrijwillige basis voor een tocht van ongeveer 7 of 12 kilometer.

Er worden 4 wandelweekends georganiseerd in juli en 2 in augustus. Zondag 2 augustus zal de Taalgrenswandeling met wat geluk plaatsvinden in een ‘andere’ versie, enkel een 42 km en 50 km. Inschrijven voor de tocht zal contactvrij gebeuren via een mobiele applicatie en wordt vrijblijvend gekoppeld aan een goed doel: ‘into my arms’. Specifieke info over de wandelingen kan je vinden via Facebook of op de website.