Vrouw loopt wielertoerist omver en krijgt boete van 400 euro Tom Vierendeels

10 oktober 2019

14u20 0 Pepingen Een vrouw die in Pepingen het fietspad zonder kijken overstak en daarbij een fietser omver kegelde, moest daarvoor voor de Halse politierechtbank verschijnen. Opmerkelijk genoeg vroeg haar advocaat de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in.

Het ongeval gebeurde op 11 mei van vorig jaar. De vrouw stond voor haar woning verkeerd geparkeerd op het fietspad. Ze liep uit haar voordeur zonder te kijken naar haar wagen, maar net op dat moment passeerde een fietser op een koersfiets van meer dan 2.000 euro. De advocaat van de vrouw merkte op dat de fietser in het midden reed en dus niet op het fietspad, maar de advocate van de fietser wuifde dit weg door aan te halen dat haar cliënt niet anders kon omdat ze in de weg geparkeerd stond. Opmerkelijk genoeg vroeg de advocaat naast de vrijspraak ook nog een schadevergoeding van een euro, wat niet mogelijk is als beklaagde.

De politierechter veroordeelde de vrouw tot een boete van een 400 euro en er werd een geneesheer-deskundige aangesteld om de lichamelijke schade van de wielertoerist te laten vaststellen.