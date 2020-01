Vriendenkringen van bloedgevers krijgen V.I.P.-prijs van Jong CD&V Tom Vierendeels

26 januari 2020

18u11 0 Pepingen De vriendenkringen van bloedgevers Heikruis-Herfelingen en Pepingen hebben de jaarlijkse V.I.P.-prijs van Jong CD&V gekregen. De prijs zet een persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakte voor Pepingen in de bloemetjes.

De Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen-prijs of kortweg V.I.P.-prijs werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Pepingen. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor een persoon of vereniging die zich tijdens de voorbije jaren op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakte voor de Pepingenaar. Voor de 18de prijs was de eer weggelegd voor de vrijwilligers van de vriendenkringen van bloedgevers Heikruis-Herfelingen en Pepingen. Zij organiseren ieder jaar een viertal bloedinzamelingen en zorgen voor een warm ontvangst van de bloedgevers. In Pepingen is de vriendengroep gestopt en werd het initiatief overgenomen door het Rode Kruis van Halle. Beide verenigingen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet.