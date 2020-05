Vorige maand redde boer Wim (47), levensgenieter en vriend van velen, nog het leven van zijn vader: “Hij had zijn draai in het leven gevonden”

Pepingen

De verslagenheid in het Pajottenland en de Zennevallei is groot na het plotse overlijden van landbouwer Wim Leroy (47). De man raakte in Vlaanderen bekend door zijn deelname aan Boer Zkt Vrouw. Nog altijd was hij enorm geliefd, ook omdat hij altijd voor iedereen klaarstond. “Vorige maand redde hij nog het leven van zijn vader waarvoor ik nog een medaille wilde aanvragen”, zegt ‘moe’ Greta Cochez.