Voor het eerst in 62 jaar geen Halfoogstfeesten in Bellingen: “Gezond verstand laten spreken”

Amber Gys

07 mei 2020

14u06 0 Pepingen Er komt dit jaar geen 63ste editie van de Halfoogsfeesten in Bellingen, dat laat de organisatie weten op sociale media. De volgende editie zal pas volgend jaar kunnen plaatsvinden dor de huidige omstandigheden.

Voor de organisatoren van de Halfoogsfeesten was het even bang afwachten tot de Nationale Veiligheidsraad een beslissing maakte over het al dan niet doorgaan van dorpsevenementen in de zomerperiode. Maar die kwam er maar niet, dus besloten ze dan maar zelf om de knoop door te hakken. “We moesten ons gezond verstand laten spreken”, klinkt het op de Facebookpagina. “Ons verstand zegt ons dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om op een veilige manier de feesten te organiseren. De gezondheid primeert en daarom willen wij geen enkel risico nemen.” Het is de eerste keer in 62 jaar dat er geen Halfoogsfeesten in Bellingen zullen plaatsvinden. Maar niet getreurd, want op 29, 30, 31 juli en 1 augustus 2021 staan ze er opnieuw!