Vlinderijs, een nieuw Pajots streekproduct van de Smulschuur Bogaerde Tom Vierendeels

02 juni 2019

17u50 0 Pepingen Het Pajottenland heeft er met de drie soorten ‘vlinderijs’ van Smulschuur Bogaerde een nieuw streekproduct bij. Pepingen is dan ook de vlindergemeente van onze streek en heeft ook twee vlinders als ‘Koesterburen’. De grondstoffen van het ijs zijn afkomstig van planten die vlinders aantrekken.

Elyn Remy van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vond in Virginie Terrijn van Smulschuur Bogaerde de geschikte partner om het vlinderijs te ontwikkelen. Opzet van Elyn was een manier om vlinders bij het publiek nog meer in de kijker te zetten. “Ik ging op zoek naar planten waar vlinders verzot op zijn”, vertelt Virginie. “Het was plezant en was ook een leuke uitdaging om de juiste recepten te kunnen uitzoeken en opmaken. Dat nam uiteindelijk maar enkele uren per soort in beslag.” Ijsliefhebbers hebben keuze uit drie smaken: Citroenmelisse, munt met limoen en pistache met saffraan en rozenblaadjes. Het ijs zal weldra te verkrijgen zijn in de Smulschuur en Virginie heeft ook plannen een ijssalon te openen op de Beestenmarkt in Halle waar de ijssmaken ook te verkrijgen zullen zijn.

Het ijs werd zondag voor het eerste voorgesteld bij De Groentelaar, de bioboerderij van Tijs Boelens en Sander Vanhaver. De twee natuurliefhebbers zoeken een evenwicht tussen economische realiteit en het handhaven van biodiversiteit. Aan hun velden in de Huttestraat vond zondag de eerste Dag van de Boerennatuur plaats, een organisatie van Natuurpunt Pajottenland en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Naast het proeven van het vlinderijs was er ook een speurtocht met Pajotse mottenvanger Bart Van Camp naar motten en vlinders, waren er ontdekkingstochtjes naar insecten tussen de groenten en was er een biobar met biohapjes.