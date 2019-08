Vier dagen feest tijdens Feestend Beert: Dancemuziek en schlagers maar ook ambiance op Zotte Maandag Bart Kerckhoven

12 augustus 2019

15u43 1 Pepingen Feestend Beert belooft opnieuw een stevige vierdaagse te worden. Vanaf vrijdag 23 tot en met maandag 26 augustus valt er elke dag wel iets te beleven in de feesttent in ‘Biet’.

Vrijdag starten ze in Beert voor de derde keer wat vroeger met een afterwork drink. S’ Avonds is er de ‘Gigadance’ met enkele top-DJ’s zoals Cherry Moon Trax maar ook lokale en beginnende dj’s krijgen hun kans. Zaterdag is er de hele dag door beweging in en rond de tent met een mountainbikecross en een kubb-tornooi terwijl zaterdagavond de ninetiesfuif Biet@the 90’s gepland staat. Op zondagmiddag wordt de tent nog eens omgetoverd tot een feestrestaurant. Zondagavond komen de schlagerfans aan hun trekken tijdens Biet Schlagert. En op maandag blijft Zotte Maandag een vaste waarde in het programma. Meer info over alle activiteiten vind je op de website van Feestend Beert.