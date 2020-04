Verstrengde voorwaarden voor bezoekers recyclagepark Amber Gys

03 april 2020

16u33 4 Pepingen Dinsdag 7 april opent het recyclagepark gelegen langs de Brugstraat in Pepingen opnieuw de deuren voor de inwoners van Lennik en Pepingen. Maar dit gebeurt onder nieuwe, verstrengde maatregelen.

De openingsuren van het recyclagepark blijven behouden. Zo kan je er van dinsdag tot vrijdag terecht tussen 14 en 18 uur en op zaterdag tussen 10 17 uur. “Kom alleen want enkel bij het aanbieden van grote stukken waarbij je hulp nodig hebt om deze te lossen, zal een tweede persoon toegelaten worden”, klinkt het. In het recyclagepark zijn bepaalde items niet meer toegestaan, waaronder: glas, metalen, autobanden, zuiver piepschuim, kurken, plastieken schroefdoppen, asbest, cellenbeton, bouw en sloopafval. Afvalstoffen die je niet kan afleveren, moeten opnieuw mee naar huis.

De algemene regel waarbij enkel essentiële verplaatsingen toegestaan zijn, blijven ook hier van kracht. “Ga enkel naar het recyclagepark als het écht dringend nodig is. Kan het wachten, stel je bezoek dan uit.” Ook de werking in het park wordt aangepast, zo moet je in je wagen te blijven zitten bij het aanschuiven. Gezien men minimum 1,5 m afstand dient te houden, wordt het aantal wagens die tegelijk in het park mogen beperkt tot 3. De parkwachter zal duidelijk aangeven wanneer je het park kan betreden.