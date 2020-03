Tuincentrum De Wolf schenkt bloemen aan woonzorgcentra Amber Gys

31 maart 2020

14u27 0 Pepingen Tuincentrum De Wolf uit Gooik schonk dinsdagnamiddag hun overgebleven bloemen aan twee woonzorgcentra in de buurt.

Door de coronacrisis moeten alle bloemen- en plantenwinkels hun deuren gesloten houden. Hierdoor zullen alle overgebleven bloemen en planten later in de vuilnisbak belanden. Tuincentrum De Wolf uit Gooik besloot daarom om een groot deel van hun bloemen weg te schenken aan woonzorgcentra Eyckenborch uit Gooik en Mater Dei uit Pepingen. “Het zou zonde zijn moesten we al deze bloemen gewoon weggooien. We schenken ze dan ook liever aan de mensen die het nu heel moeilijk hebben in deze periode”, zegt Kathleen van Tuincentrum De Wolf. Ze gaven verschillende planten af zoals hyacinten, paasbloemen en orchideeën.

Woonzorgcentrum Eyckenborch is laaiend enthousiast over het initiatief. “We zijn het tuincentrum heel dankbaar. Uit voorzorgsmaatregelen zullen we de bloemen pas morgennamiddag afgeven aan de bewoners. We zullen er allemaal voor zorgen dat de 89 bewoners de perfecte plek om hun kamer vinden om de bloemen te plaatsen. Dit zal de bewoners hun dagen toch iets draaglijker maken”, laat directrice Nadine Bostyn weten.