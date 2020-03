Toneel Cantimpré speelt ‘Lili & Marleen’ in Bellingen Amber Gys

09 maart 2020

13u39 1 Pepingen Toneelgroep Cantimpré brengt op 20, 21, 27 en 28 maart ‘Lili & Marleen in Zaal De Kring in Pepingen. Het is ondertussen al de 40ste productie van de groep.

Het stuk werd gebaseerd op het originele script van Walter Van de Velde in regie van Karel De Coster. De groep brengt een amusant stuk dat je terugbrengt naar de jaren ‘40, maar ook actuele thema’s bevat. Het toneelstuk wordt ook ondersteund door het accordeonistenduo De Zennetaler. “Heel wat bekende personages uit de tv-reeks zullen de revue passeren zoals nonkel Rik, tante Lisa en Stravos. Ze schetsen een beeld over het reilen en zeilen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting. Tijdens dit alles speelt er zich een romance of tussen Pierre en Lili, maar ook Marleen probeert zijn hart te veroveren”, vertelt Dennis Van de Moortel.

De voorstellingen gaan door op 20, 21, 27 en 28 maart 2020 om 20 uur in Zaal De Kring. De tickets voor 28 maart zijn al uitverkocht, maar er kunnen nog steeds tickets gekocht worden voor de andere voorstelling via de website.