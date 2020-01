Tentoonstelling van ‘Zin in Kunst’ in wzc Henri Vander Stokken Tom Vierendeels

13 januari 2020

16u06 3 Pepingen Het kunstcollectief ‘Zin in Kunst’ uit Gooik stelt tot eind maart kunstwerken tentoon in het WZC Henri Vander Stokken in Pepingen. De tentoonstelling werd afgelopen weekend feestelijk geopend. Het gaat om werken van elf kunstenaars van het collectief.

De feestelijke vernissage van de expositie ‘Zin in Kunst’ van het gelijknamige kunstcollectief vond zondag plaats in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen. Het collectief organiseerde in het verleden al verschillende tentoonstellingen en kunstroutes in hun gemeente.

Frank De Clercq, Marleen De Doncker, Danielle De Kegel, Moniue De Saedeleer, Monica Guldemont, Hilde Maton, Eddy Niels, Jan Springael, Greet Van Belle, Fons Vandergraesen en Guy Van Vreckem toveren met de expo het woonzorgcentrum tot en met 21 maart om tot een kunstgalerij.

De tentoonstelling is elke dag van 8 tot 20 uur gratis te bezoeken. Aan het onthaal en aan de ingang van de cafetaria is een catalogus van de expositie terug te vinden.