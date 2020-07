Studie naar heraanleg fietspaden en rijweg op Ninoofsesteenweg (N28) Amber Gys

14 juli 2020

14u53 2 Pepingen Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius onderzoeken samen de mogelijkheden om de Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen te vernieuwen. Ook het fietspad zou worden aangepakt.

In 2020 wordt er door Vlaanderen 361.000 euro voorzien voor een studie van onderhoud en heraanleg van de rijweg en fietspaden op de Ninoofsesteenweg (N28). Dit op het grondgebied van Pepingen. Waar dat nodig zou zijn, wordt ook gewerkt aan het rioleringsstelsel. Dat antwoordde Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V). De studie omvat zowel de heraanleg van het wegvak van de steenweg tussen de recent heringerichte doortocht van Pepingen en de grens met de stad Halle als deze tussen de doortocht en de Edingsesteenweg in Gooik. Het gedeelte tussen de doortocht Pepingen en de Edingsesteenweg wordt eerst aangepakt. Voor de studie is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius afgesloten en een startdatum moet nog worden bepaald. Ook een concrete datum van uitvoering van het project is in afwachting van de goedkeuring van het budget hiervoor, nog niet mogelijk.