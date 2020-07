Station Beert-Bellingen in wandelverhaal over Tweede Wereldoorlog Amber Gys

13 juli 2020

14u30 0 Pepingen Pajottenland+ heeft dit jaar een Pajottenland+ heeft dit jaar een zomerzoektocht op poten gezet. Deze keer werden lokale verhalen uit het Pajottenland gekoppeld aan een wandeling, in Pepingen gaat het verhaal over de Tweede Wereldoorlog.

Viktor Decorte woont aan de Stationsberg in Bellingen. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 september 1944, herinnert hij zich nog goed. Hij schreef het neer in een ‘lokaal verhaal’. Net als acht andere lokale verhalen kan je dit stukje historiek lezen op een wandelkaartje, te verkrijgen in café De Bascule. “Viktor is een gepassioneerd heemkundige”, vertelt Eddy Timmermans, burgemeester van Pepingen. “Onder meer die oorlogsperiode boeit hem. Hij beschikt over foto’s van het oorlogsgewoel die op 3 september 1944 werden gemaakt tussen Hondzocht en het station van Beert-Bellingen. Maar ook over andere onderwerpen laat Viktor zich niet onbetuigd.’”

Wandelverhalen

Pajottenland+ heeft de lokale verhalen gekoppeld aan een wandeling en ook aan de lokale horeca. “De Bascule is de eerste horecazaak in Pepingen die werkt met het streekmerk van het Pajottenland”, vertelt Greta Cochez, schepen van Toerisme in Pepingen. “Uitbater Jef Koolen is iemand die op zoek gaat naar producten uit het Pajottenland en de Zennevallei en die nu ook de wandelkaarten met lokale verhalen van de negen gemeenten aanbiedt.”

In totaal hebben negen gemeenten uit het Pajottenland een verhalenwandeling. De verschillende wandelkaartjes zijn beschikbaar in elke gemeente. “Zo willen we de Pajotten naar de buurgemeenten op stap laten gaan. Wandelen is nog populairder geworden tijdens corona en ook daar spelen we op in. Volgend jaar verschijnen die verhalen met de wandeling in een streekboekje”, besluit Cochez.