Sociaal restaurant brengt 53 mensen samen om te gezellig te eten Tom Vierendeels

23 februari 2020

14u52 0 Pepingen De Pepingse CD&V-afdeling organiseerde een sociaal restaurant in twee woonzorgcentra. Bedoeling was mensen samen te brengen om gezellig te lunchen en zo nieuwe mensen te leren kennen.

In totaal zakten 53 mensen af naar Mater Dei in Heikruis en Vander Stokken in Pepingen voor het sociaal restaurant van CD&V Pepingen. “We willen van Pepingen een warme gemeente maken”, zegt Andre De Roubaix. “We willen dan ook de handen uit de mouwen steken en daarom organiseerden we donderdagmiddag een sociaal restaurant. Zo’n initiatieven versterken de dorpsgemeenschap en activeren mensen. Samen eten verbindt. Het is een leuke manier om elkaar te ontmoeten of om nieuwe mensen te leren kennen.”