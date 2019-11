SK Pepingen-Halle zet ‘racistische’ medewerker op straat na uitlatingen over plaatselijke CD&V-voorzitter Tom Vierendeels

18 november 2019

13u17 1 Pepingen SK Pepingen-Halle ontslaat de man die zich racistisch heeft uitgelaten tegen de Pepingse CD&V-voorzitter Aletheia De Guzman. Het bestuur hoorde ook hoe de man zich uitliet over de vrouw toen ze de aftrap had gegeven. “Niet de eerste keer, maar dit was de druppel”, klinkt het.

“Onze voorzitter heeft met Aletheia contact opgenomen en we hebben hebben ook beslist met het bestuur om de bewuste persoon te ontslaan”, zegt Willy Devalkeneer, secretaris bij Pepingen-Halle. “Het gaat om een losse medewerker die onder meer instaat voor het onderhoud van het plein. Hij staat bij een wedstrijd ook op de plaats waar de spelers het veld oplopen.” De B-ploeg van de Pepingse voetbalploeg speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Zuun. De man zou zich tot driemaal toe luidop afgevraagd hebben “of dit de toekomst van de politiek in Pepingen is”. De uitspraak viel Aletheia zwaar en ze schreef de emoties zondag van zich af op Facebook.

“Het is niet de eerste keer dat we met die persoon problemen hebben en dat hij zich ongepast uitlaat”, weet Devalkeneer. “Het incident van zaterdagavond is voor ons de druppel. We zijn uiteraard tegen dit soort uitspraken. Dat betaamt echt niet, zeker omdat we verschillende spelers van vreemde afkomst in onze ploegen hebben.”