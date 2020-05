Rouwhoek voor Wim Leroy (47) geopend, diensten staan klaar voor wie gesprek wenst Tom Vierendeels

29 mei 2020

17u27 0 Pepingen Het gemeentebestuur heeft een rouwregister geopend voor de overleden Wim Leroy (47). Boodschappen kunnen op kaartjes achtergelaten worden in een box in het gemeentehuis. De gemeente laat ook weten dat de dienst Slachtofferbejegening , CAW en Tele-Onthaal klaarstaan voor iedereen die nood heeft aan een gesprek.

“Omwille van de coronamaatregelen zal de begrafenisplechtigheid van Wim Leroy in intieme kring plaatsvinden”, laat het gemeentebestuur op Facebook weten. “We stellen vast dat veel mensen op zoek gaan naar manier om hun medeleven te betuigen. Daarom werd in de zij-ingang van het gemeentehuis een rouwplekje voorzien. Hier kunnen geschreven rouwboodschappen gedeponeerd worden. U kan ook gebruik maken van de kaartjes die er liggen, maar mogen we wel vragen om eigen schrijfgerief mee te brengen.” Het rouwplekje is elke dag van 8 tot 20 uur en dit tot en met zaterdag 6 juni beschikbaar.

Daarnaast beseft het bestuur dat het overlijden van de geliefde man veel emoties teweeggebracht hebben. Men meldt dat de dienst Slachtofferbejegening van de lokale politiezone Pajottenland, het CAW en Tele-Onthaal ter beschikking staan voor iedereen die nood heeft aan een gesprek.