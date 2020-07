Recyclagepark Pepingen-Lennik verlaagt tarief voor GFT- en groenafval Amber Gys

02 juli 2020

16u20 0 Pepingen Vanaf dinsdag 7 juli betaal je een pak minder per kilogram GFT- en groenafval die je naar het recyclagepark van Pepingen-Lennik brengt. De prijs wordt gehalveerd van 0.16 euro per kilo tot 0.08 euro per kilo.

De gemeenten Pepingen en Lennik dragen hierdoor hun steentje bij aan een beter sorteerbeleid. In Lennik bestaat 37 procent van het restafval uit GFT. In Pepingen gaat dit om 30.2 procent. Door de prijsverlaging hopen ze dat inwoners hun GFT nog beter zullen sorteren en tuinafval niet langer op openbaar domein gaan storten. “Beide gemeentebesturen streven naar meer natuur en groen, en niet alleen op het openbaar domein”, zegt Eddy Timmermans (LVB), burgemeester van Pepingen. “We zijn uiteraard tevreden om hierover een akkoord te sluiten met het Lennikse gemeentebestuur. We hopen vooral dat dit voor de inwoners in onze beide gemeenten de drempel verlaagt om nog meer te gaan investeren in groen in de eigen tuin.” Vanaf dinsdag 14 juli kan er ook opnieuw asbest ingezameld worden op het recyclagepark.