Pepingse jeugd heeft opnieuw eigen jeugdhuis Tom Vierendeels

23 januari 2020

14u04 0 Pepingen Een vriendengroep heeft zich achter een doorstart van JC Jungle geschaard. Het jeugdhuis in de schaduw van de kerk stond al zo’n vijf à zes jaar leeg. De groep achter de doorstart vond het jammer dat deze mooie locatie onbenut bleef. “We hopen de komende maanden het jeugdhuis te laten herleven en hopen dat een nieuw jong team zich zal engageren voor het openhouden”, luidt het.

Onder meer Sander Geerts (27) en Joren Dedobbeleer (23) maken deel uit van een zevenkoppige groep die sinds een aantal maanden bezig is met de heropstart van JC Jungle. “We kennen elkaar voornamelijk als ex-leden van de Chiro”, klinkt het bij de mannen. “We vonden het jammer dat zo’n mooie locatie leeg bleef staan en de plaatselijke jeugd moest uitwijken naar de jeugdhuizen van Lennik en Halle om een feestje te bouwen. Door stickers met het jaartal 1974 op weten we dat Pepingen al zeker sinds dat jaartal een jeugdhuis had. In het begin bevond dit zich aan het gemeentehuis, maar we vermoeden dat Jungle eind jaren negentig naar de huidige locatie in de Kerkstraat verhuisde. Maar de werking doofde uit en de laatste vijf à zes jaar was er geen werking meer. Heel sporadisch vond er wel eens een feestje plaats, maar dat is het.”

Opbouwen

De groep hoopt vooral om een nieuwe geëngageerde groep jongeren uit Pepingen aan te trekken. “Wij zetten ons achter de doorstart, maar een wekelijkse werking komt er in het begin niet”, zeggen Sander en Joren. “We gaan feestjes en kleine sportactiviteiten organiseren om voornamelijk de bekendheid te vergroten. We denken bijvoorbeeld aan een gewone caféavond, een petanquetornooi, een optreden van een lokale band,... De jeugd moet Jungle de komende maanden leren kennen. Bedoeling is zo om een gezonde mix te gaan creëren met jeugd uit alle deelgemeenten en uit verschillende verenigingen. Zo willen we iets opbouwen waarmee een nieuw team verder aan de slag kan gaan. Anders valt het jeugdhuis binnen een paar jaar opnieuw stil. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat het jeugdhuis niet van vandaag op morgen volledig zal herleven. Het gaat tijd kosten en we moeten ervoor zorgen dat het de moeite waard is om naar hier te komen zodat de jeugd niet meer hoeft uit te wijken naar bijvoorbeeld Halle.”

Vernieuwingen

Binnen vonden ook al enkele vernieuwingen plaats. “Het gebouw is van de gemeente en we mogen dat gratis gebruiken”, weten de twintigers. “Vorig jaar liet de gemeente de toiletten nog vernieuwen en we hebben dan gevraagd om nog enkele andere kleine renovatiewerken uit te voeren. Zo werden herstellingen aan de vloer uitgevoerd en de kapotte verwarming vervangen. Zelf hebben we de afgeleefde muren een nieuwe lik verf gegeven en maakten we een volledig nieuwe dj-booth op een podium. Zetels en dergelijke waren nog aanwezig, maar we hebben intussen ook al voor een voetbaltafel gezorgd.”

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdagavond 24 januari wordt al een eerste event georganiseerd. “Een nieuwjaarsreceptie vanaf 19 uur”, knikken de mannen. “Vanaf 23 uur kan er vervolgens gefeest worden met dj Bart. Bedoeling is de jeugd al eens te laten kennismaken met Jungle, maar anderzijds willen we vroegere bezoekers en buurtbewoners tonen wat we er van gemaakt hebben.”