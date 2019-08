Pepingen vraagt voor aanpassing tractorsluizen: "Landbouwers én hulpdiensten kunnen niet passeren” Michiel Elinckx

01 augustus 2019

15u16 6 Pepingen De gemeente Pepingen heeft een brief verstuurd naar het Halse stadsbestuur om de tractorsluizen in de Beertsestraat en de Kiethomstraat te laten aanpassen. Eddy Timmermans (Open Vld), burgemeester van Pepingen, kreeg tientallen klachten binnen van landbouwers en inwoners. “De hulpdiensten moeten een omweg maken om mensen te helpen”, zegt hij.

De tractorsluizen in de Beertsestraat en de Kiethomstraat zorgden de voorbije weken al voor heel wat beroering. Eerst hadden de betonblokken geen nut, want bestuurders maakten een ommetje in het veld. De sluizen werden op die manier vakkundig genegeerd. Nadien vernielden vandalen een tractorsluis, door de stenen blok uit het asfalt te rukken.

Te hoog

Nu komt ook de gemeente Pepingen met klachten. Het Pepingse gemeentebestuur heeft een brief verstuurd naar het Halse stadsbestuur. Daarin vraagt burgemeester Timmermans om de tractorsluizen aan te passen. Reden? Ze zijn te hoog. “Een normale tractorsluis is maximaal 15 tot 16 centimeter hoog”, weet Timmermans. “Deze blokken bereiken een hoogte van 27 centimeter. Hierdoor kunnen landbouwvoertuigen niet meer passeren. Als ze het wagen om over de betonblokken te rijden, riskeren ze hun voertuig te beschadigen. De tractorsluis is er om sluipverkeer te weren tussen Halle en Beert, maar niet om landbouwers weg te houden van hun veld.”

Hulpdiensten

De voorbije weken stroomden de klachten binnen bij het gemeentebestuur. Die klachten worden nu netjes overgemaakt aan Halle. “We hopen dat er binnenkort een aanpassing komt”, aldus Timmermans. “Blijkbaar heeft het Halse stadsbestuur overleg gepleegd met de landbouwers, maar toch is het belangrijk om een aanpassing te overwegen. Enkele dagen geleden moesten de hulpdiensten een serieuze omweg afleggen om tot bij een patiënt te geraken. Bij een dringende oproep telt iedere seconde. Dat hulpdiensten er ook niet meer kunnen passeren, is dus een ernstige zaak.”

Slechts een formele klacht

Het Halse stadsbestuur is verbouwereerd over de Pepingse brief. Schepen Bram Vandenbroecke (Groen) wil zich vooralsnog op de vlakte houden over de zaak. “Ik ga alle details bespreken met schepen Pieter Busselot, die bevoegd is voor landbouw”, zegt Vandenbroecke. “Daarna zullen wij ook spreken met de mensen uit Pepingen, maar tot nu toe is er slechts een formele klacht binnengekomen bij de stadsdiensten. Er is ook overleg geweest met de betrokken landbouwers én hulpdiensten. Die tractorsluizen zijn niet zomaar op die locatie geplaatst. Het is de uitkomst van een volledig participatieproject.”