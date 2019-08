Pepingen viert kampioenen tijdens viering (en reikt sportprijs uit) Michiel Elinckx

25 augustus 2019

13u02 2 Pepingen Het gemeentebestuur en de Pepingse sportraad organiseren op vrijdag 13 september een kampioenenviering en de uitreiking van de sportprijs in zaal De Kring van Bellingen.

Sportprestaties en -initiatieven van uitzonderlijke kwaliteit kunnen de sportprijs in de wacht slepen. Een vereniging en een individuele Pepingenaar kon voorgedragen worden of kon zichzelf kandidaat stellen voor deze prijs. In totaal zijn er 2 genomineerden, die op 13 september zullen worden bekend gemaakt. De Sportprijs Pepingen 2019 wordt uitgereikt op basis van het oordeel van de jury. Daarnaast worden alle individuele - en ploegkampioenen in de bloemetjes gezet. De viering start om 20 uur. Iedereen is welkom, maar moet zich inschrijven voor 6 september via sportdienst@pepingen.be of 02 383 14 38.