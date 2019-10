Pepingen treedt toe tot het Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk Michiel Elinckx

13u03 0 Pepingen De gemeente Pepingen wordt lid van de vzw Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat werd beslist op de voorbije gemeenteraad.

“Pepingen heeft een bruisend verenigingsleven en we willen dat graag zo houden en waar mogelijk verder activeren? zegt schepen van Vrijwilligersbeleid Rudi Seghers (LVB). “Onze verenigingen zijn immers het cement van het sociale leven in onze uitgestrekte gemeente. Dankzij onze toetreding tot de vzw Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk kunnen we in de toekomst ook een beroep doen op hun expertise in alles wat te maken heeft met vrijwilligersbeleid.” Met de toetreding wil de gemeente Pepingen zijn verenigingen verder ondersteunen. “En ook onze waardering voor vrijwilligers in extra daglicht stellen”, besluit Seghers.