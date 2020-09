Pepingen reikt jaarlijkse sportprijzen uit Amber Gys

19 september 2020

12u34 0 Pepingen Door de coronamaatregelen besloot de gemeente Pepingen om dit jaar een online kampioenenviering en sportprijsuitreiking te houden op de Door de coronamaatregelen besloot de gemeente Pepingen om dit jaar een online kampioenenviering en sportprijsuitreiking te houden op de Facebookpagina . De prijzen konden wel via een miniviering – met respect voor alle coronamaatregelen – uitgereikt worden in zaal De Kring in Bellingen.

André Decrick won een prijs voor zijn prestaties in de duivensport. Vereniging Dance-Inn sleepte een prijs in de wacht voor het dansen. Ook de 18-jarige Ryan Bonnewijn werd in de watten gelegd door zijn straffe prestatie in de motorcross. Vereniging Jungle Boys speelde kampioen in het veldvoetbal bij de Koninklijke Vereniging Van Vriendenclubs Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen, klasse 3A en sleepte de laatste prijs in de wacht. Dit jaar organiseerde de gemeente met het budget dat ze normaal gezien houden voor receptiekosten een wedstrijd ter ondersteuning van de sportclubs. De sportclub die het origineelste filmpje maakte om de eigen clubwerking in de kijker te zetten, maakte kans op een cadeaubon ter waarde van 250 euro. De prijs ging naar de vrije tai-jibeweging Pepingen.

Sportprijs 2020

De Sportprijs 2020 voor verenigingen ging dit jaar naar wandelclub halfoogstvrienden Bellingen. De wandelclub organiseert al vele jaren de mooiste wandelingen in en rond Pepingen. Ook dit jaar lieten ze zich niet klein krijgen door het coronavirus en organiseerden ze zes coronaveilige wandelingen. De Sportprijs 2020 voor individuen ging dit jaar naar Jarne Vandersteen. Jarne begon op tienjarige leeftijd met MTB in de Royal Cureghem Sportif. In 2020 werd hij geselecteerd door het Belgian Cycling Team en kon hij steeds top 12 rijden in de Junior Series. Hij behaalde de eerste plaats in Dinant en Beringen. Geselecteerd worden voor het EK en WK als eerstejaars junior is heel erg uitzonderlijk en ook dit najaar mag hij opnieuw deelnemen aan het EK en WK.