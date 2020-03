Pepingen bedankt 40 vrijwilligers met uitgebreid ontbijt Amber Gys

07 maart 2020

11u45 0 Pepingen De gemeente Pepingen heeft zaterdagochtend alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet om hun te bedanken voor hun inzet het voorbije jaar.

Zo’n 40 vrijwilligers waren aanwezig op het bedankingsmoment in het nieuwe restaurant T’Rest in Pepingen. “Het is een jaarlijkse traditie om al onze vrijwilligers eens uitgebreid te bedanken voor hun inzet. Ze kregen een uitgebreid ontbijt met aansluitend een rondleiding in het gerestaureerde kasteel Ter Rijst”, vertelt burgemeester Eddy Timmermans. De bedanking kwam er naar aanleiding van De Week van de Vrijwilliger. “Zowel mensen die in de bib helpen, zwerfvuil oprapen en de begeleiders aan de scholen verdienen deze vorm van appreciatie”, vult Timmermans aan.