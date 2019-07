Pep-In-Gen blaast nieuw leven in hoeve Bree-Eik: "Mensen laten kennismaken met minder gekende plekjes” Michiel Elinckx

12 juli 2019

15u15 5 Pepingen Het Pepingse kunstenaarscollectief Pe-In-Gen heeft zijn kunstwandeling ‘Breugeliaanse Streken’ voorgesteld. Start- en aankomstplaats ligt aan Bree-Eik, de grootste hoeve van onze regio.

Bruegeliaanse Streken is een wandelparcours met hedendaagse kunst langs de route. Een uittekende wandellus van 5,5 kilometers brengt deelnemers naar het authentieke Pajotse Bruegellandschap. Bovendien zijn er 44 kunstingrepen in het landschap geplaatst.

Onbekend Pajottenland

De vertreklocatie is de imposante hoeve van Bree-Eik. De hoeve, die de grootste van onze regio is, werd in 2017 verkocht en kwam in handen van Geert Duyck, die onder meer een van de drijvende krachten is achter het Geuzebier Drie Fonteinen. Dat Bree-Eik de start en aankomst vormt van de kunstwandeling, is geen toeval. “De nieuwe eigenaar wil nieuw leven in de hoeve brengen”, vertelt Luk Wets van Pep-In-Gen. “De hoeve zal onder meer gerenoveerd worden in zijn oorspronkelijke staat. Daarnaast is het de bedoeling om aan bio-landbouw te doen. Toen we de aanvraag deden voor onze wandeling, ging de eigenaar meteen akkoord. We willen de wandelaars de onbekendere stukjes van het Pajottenland laten ontdekken.”

Info

De kunstenwandeling is permanent toegankelijk van 28 juli tot 8 september. Iedere zondag zullen de kunstenaar, van 14 uur tot 18 uur, aanwezig zijn. Het traject is goed bewandelbaar en eveneens af te leggen met een kinderwagen. Alle info vind je op www.pep-in-gen.be.