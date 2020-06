Pajottenland+ zet zich in voor ‘Zomer van de Korte Keten’ Amber Gys

23 juni 2020

16u27 0 Pepingen Pajottenland+ zette de voorbije jaren stevig in om mee de werken aan de ‘Week van de Korte Keten’. Dit jaar zal dit gebeuren in het kader van de ‘Zomer van de Korte Keten’.

Dit initiatief past binnen het kader van de promotie van de lokale landbouw en streekproducten. “We willen ook andere ondernemers die met lokale producten werken in de kijker zetten”, zegt Jos Huwaert, verantwoordelijke merkgebruik Pajottenland+. “Door de verankering in de regio en de samenwerking met vele plattelandsondernemers hebben we opnieuw een mooi programma kunnen opbouwen.”

Er worden onder andere opendeurdagen georganiseerd bij Pajotse producenten op elke eerste zondag van de maand van 13 tot 18 uur. “We hebben ook een miniversie uitgewerkt van het Breugels FietsFeest waarbij je fietstochten kan maken met bezoeken aan producten en horecazaken.” Onder de naam ‘woensdagtochten’ kan je meedoen op 8 en 22 juli of op 12 en 26 augustus. Enkele lokale horecazaken zullen dan extra hun best doen om Pajotse producten op de kaart te promoten. “Maar de coronacrisis is nog niet voorbij. Hou dus zeker rekening met de geldende maatregelen. Er wordt op de Facebookpagina aangekondigd wanneer er een evenement wordt afgelast.