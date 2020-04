Pajotse Buitenspeeldag gaat toch door… vanuit ons eigen kot Bart Kerckhoven

18 april 2020

14u34 1 Pepingen In Pepingen, Lennik, Gooik, Galmaarden en Herne vindt de Buitenspeelddag ondanks de coronacrisis toch plaats… maar dan wel vanuit ieders eigen kot.

De jeugddiensten van het Pajottenland hadden een heel programma uitgewerkt voor de Buitenspeeldag op woensdag 22 april maar alles is dus afgelast door de coronacrisis. De medewerkers zijn creatief aan de slag gegaan en zorgen er voor dat iedereen thuis de Buitenspeeldag kan beleven. Elke jeugddienst heeft een spel of een opdracht uitgewerkt en opgenomen in een filmpje. Zelfs de intergemeentelijke preventiedienst doet mee en heeft een filmpje gemaakt om zelf een mocktail te maken. Via de Facebookpagina van Jeugdregio Pajottenland zal iedereen woensdag de filmpjes kunnen meepikken. in de voormiddag start alles met om 10 uur een herinneringsfilmpje en om 13 uur is er een eerste filmpje. Om de 45 minuten verschijnt dan een nieuwe opdracht. De jeugdconsulenten leggen dan de opdracht uit en dagen kinderen uit om mee te doen vanuit hun eigen kot. Kinderen of ouders mogen dan daarna foto’s of filmpjes posten van hoe ze de opdracht uitgevoerd hebben.