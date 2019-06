Oude danszaal Limbourg krijgt mobiele wooneenheden: bedrijf plaatst containers met impressionante kraan Michiel Elinckx

11 juni 2019

16u17 7 Pepingen Op 12 en 13 juni zullen er uitzonderlijke werken plaatsvinden aan de voormalige danszaal Limbourg langs de Ninoofsesteenweg. Een aannemer zal mobiele wooneenheden in het gebouw plaatsen met een impressionante kraan.

Modulehome zal vijftien containers, van 4,5 meter op 14 meter, in de voormalige danszaal plaatsen. Daarvoor zal het bedrijf een impressionante kraan gebruiken. “Wij plaatsen deze wooneenheden binnen de bestaande buitenmuren met een torenhoge kraan. Een impressionante gebeurtenis die in de gemeente Pepingen niet ongezien zal voorbij gaan”, laat Modulehome weten. “Dit is een voorbeeld van een efficiënte renovatie. Daarnaast voldoen de woonmodules aan de nieuwste normen.” De voormalige danszaal Limbourg wordt de komende maanden omgevormd tot een verzekeringskantoor. Daarnaast is er plaats voor zeven appartementen.