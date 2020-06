Organisatoren hakken knoop door: “Geen Feestend Beert dit jaar” Tom Vierendeels

07 juni 2020

13u00 1 Pepingen Het bestuur van Feestend Beert laat weten dat er dit jaar geen editie van de dorpsfeesten zal plaatsvinden. De organisatoren hebben lang gewacht met deze beslissing, maar hakten nu toch de knoop door. De editie van dit jaar had normaal een feesteditie moeten worden om het 55-jarige bestaan te vieren.

“Met heel veel pijn in ons hart moeten we meedelen dat het een zomer zonder Feestend Beert wordt”, laat Peter Van Cutsem namens het bestuur weten. “We keken er enorm naar uit om onze 55ste feesteditie en het einde van een mooie zomer te vieren, maar het coronavirus gooit helaas roet in het eten. We begrijpen de teleurstelling van de mensen en delen die, maar de gezondheid en veiligheid van iedereen, ieders familie, ons bestuur, de vele vrijwilligers en artiesten hebben altijd onze hoogste prioriteit.”

Steun voor verenigingen

“We geven ook de vele verenigingen, die vorig jaar mee hielpen, een duwtje in de rug”, vervolgt Van Cutsem. “Normaal gezien ontvangen zij hun verdiende bedrag steeds met onze affichevoorstelling. Deze kan helaas ook niet plaatsvinden. Daarom storten wij het bedrag nu want zij hebben ook te lijden onder deze crisis. We beschouwen dit als een extra financiële steun voor hen tijdens deze moeilijke tijden.”

Intussen wordt achter de schermen wel al volop gewerkt aan de editie van volgend jaar. Die zal plaatsvinden van 27 tot 30 augustus 2021. En wie dit jaar eind augustus toch een feestje wil bouwen zal dat kunnen op vrijdag 21 augustus tijdens een virtuele fuif. Tot slot hopen de organisatoren iedereen op 16 januari te mogen ontvangen voor de Driekoningendrink.