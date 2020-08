Organisatoren Feestend Beert houden virtuele fuif ‘Let BIET@your Bubble’ Amber Gys

19 augustus 2020

17u12 5 Pepingen Het bestuur van Feestend Beert liet eerder al weten dat er dit jaar geen editie van de dorpsfeesten zal plaatsvinden. De editie van dit jaar had normaal een feesteditie moeten worden om het 55-jarige bestaan te vieren. De organisatoren van het evenement in Pepingen zijn echter niet bij de pakken blijven zitten.

“Met heel veel pijn in ons hart moeten we meedelen dat het een zomer zonder Feestend Beert wordt”, liet Peter Van Cutsem namens het bestuur enkele weken geleden weten. Maar daar bleef het bij de organisatie niet bij. Ze organiseren op vrijdag 21 augustus van 21 tot 1 uur de virtuele fuif ‘Let BIET@your Bubble’. Op deze manier maken ze een trip door de vier feestnachten die ze normaal gehad zouden hebben. Te starten bij de Gigadance om daarna weer geflitst te worden naar de jaren 90. Nadien kan iedereen uit volle borst meezingen met de Vlaamse schlagers en als kers op de taart eindigen de organisatoren met hun beruchte ambiancemuziek van Zotte Maandag. Het feest is live te volgen via Facebook, Instagram en op de website van Feestend Beert.

De organisatoren roepen op om niet samen te komen voor de virtuele fuif. Ze vragen om elk onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen en te feesten in hun eigen bubbel. Intussen wordt achter de schermen wel al volop gewerkt aan de editie van volgend jaar. Die zal plaatsvinden van 27 tot 30 augustus 2021. Driekoningendrink.