Oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA van Pepingen lanceren plan om verenigingen extra te ondersteunen

31 juli 2020

17u06 0 Pepingen De gemeente Pepingen ontvangt middelen uit het Vlaams noodfonds om de schade voor jeugd, sport en cultuur wat te kunnen compenseren. De gemeente heeft daarom, los van de partijbelangen, een coronaplan opgesteld om deze verenigingen te kunnen ondersteunen.

In de meeste gemeenten wordt de coronacrisis samen aangepakt, los van de partijbelangen. “Een overleg over de partijgrenzen heen garandeert de beste ideeën”, zegt initiatiefnemer Peter Van Cutsem (CD&V). “Bij de goedkeuring van de extra maatregelen werd duidelijk dat er geen overleg met de verschillende fracties mogelijk was. Daarom hebben de oppositiepartijen de handen in elkaar geslagen en samen een plan opgesteld om de verenigingen extra te ondersteunen. Dit plan met maatregelen wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 4 augustus.”

Extra middelen

De Vlaamse regering besliste over de invulling van het noodfonds van 300 miljoen euro, voor Pepingen betekent dit een bedrag van 77.253,06 euro. “Hiermee kan de gemeente een eigen invulling geven aan de belangrijke heropleving van de vrijetijdsbeleving tijdens deze crisis", zegt Gerda Claeys (N-VA). “Nu is het moment gekomen om vanuit het lokale beleid een tandje bij te steken en te bepalen op welke wijze de extra Vlaamse middelen best verdeeld worden.”

De verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van de gemeente. “Van de ene dag op de andere legde de coronacrisis een zware druk op het samenleven in onze gemeente”, aldus Kristof De Cuyper (DVP). “Verschillende accommodaties moesten sluiten en alle activiteiten werden geschrapt terwijl vaste kosten bleven doorlopen. De verschillende sportclubs en cultuur-, jeugd- en andere verenigingen werden zwaar getroffen.”

Vijf-maatregelenplan

Met een vijf-maatregelenplan hoopt de oppositie de Pepingse verenigingen opnieuw perspectief en zuurstof te bieden. Ze stellen voor om een bonus van 50 procent te geven op de werkingssubsidies voor het vrijetijdsveld en een premie te geven voor zomerkampen of -stages. Ook willen ze een coronafonds voorzien van 50.000 euro voor specifieke noden. De oppositie stelt ook voor om een éénmalige subsidie te geven van 1.000 euro aan de verschillende niet-gemeentelijke zalen zodat ze de veiligheid van hun bezoekers kunnen garanderen.