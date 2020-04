Oppositie niet te spreken over gemeenteraad via mail: “In Pepingen is de tijd blijven stilstaan” Amber Gys

30 april 2020

17u42 0 Pepingen In Pepingen werd afgelopen dinsdag de gemeenteraad via mail gehouden. Oppositiepartijen CD&V en DVP zien de grote nadelen hiervan en uitten hun ongenoegen. “Vragen die onbeantwoord bleven, geen discussies en onvolledige antwoorden”, klinkt het bij de partijen.

Door de uitbraak van het coronavirus is het afgeraden fysieke vergaderingen te houden. Bijna alle gemeenten in het Pajottenland kozen ervoor om hun gemeente- en OCMW raden via videoconferentie te laten doorgaan. “Maar in Pepingen bleef de tijd stilstaan”, klinkt het bij oppositielid Peter Van Cutsem (CD&V). “Bij ons ging deze door via e-mail.” De inefficiëntie van de gekozen methode werd snel duidelijk. “Een debat over de geagendeerde punten was onbestaande, vragen werden onvolledig beantwoord en bleven na een tweede tussenkomst zelfs onbeantwoord. De procedure per e-mail was een gemeenteraad anno 2020 onwaardig.”

Ook bij de DVP-fractie heerst ongenoegen. “De LVB-meerderheid in Pepingen drukte de beslissing door om de gemeenteraad van 28 april per mail te organiseren, zonder rekening te houden met de vele bezwaren van de oppositie”, aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. “Een zitting per mail brengt een ingewikkelde en uitgebreide procedure van 2 dagen op gang. Dit betekent een extra werklast voor de administratie van de gemeente.” Ook was volgens De Cuyper een debat helemaal niet mogelijk en een geheime stemming was ook uit den boze.

Een debat over de geagendeerde punten was onbestaande, vragen werden onvolledig beantwoord en bleven na een tweede tussenkomst zelfs onbeantwoord Peter Van Cutsem

Videoconferentie

Beide oppositiepartijen roepen op om de volgende gemeenteraad via videoconferentie te houden. “De programma’s die dit mogelijk maken zijn gratis, ze werken zeer gebruiksvriendelijke en videoconferincing kan een echt democratisch debat mogelijk maken.”

Burgemeester Eddy Timmermans liet al eerder weten dat de gemeenteraad in eerste plaats kan doorgaan. “Voor mij is het veel belangrijker dat de gemeenteraad kan doorgaan, op welke manier dan ook. Ik betreur de commentaren van de desbetreffende oppositieraadsleden. Onze grootste zorg is natuurlijk dat coronavirus en ik vind het dus niet correct dat over dergelijke beslissingen nu moet gevit worden.”