Opnieuw lammetjes en schapen in beslag genomen bij ‘slechtste boeren van het land’ Tom Vierendeels

11 juni 2020

14u26 52 Pepingen Bij het landbouwgezin in Heikruis zijn donderdagnamiddag opnieuw veertien schapen in beslag genomen. De in februari opgelegde maatregelen na een Bij het landbouwgezin in Heikruis zijn donderdagnamiddag opnieuw veertien schapen in beslag genomen. De in februari opgelegde maatregelen na een nieuwe inbeslagname waren niet nageleefd. Als de landbouwers dat nu wel doen, wordt bekeken of de schapen kunnen terugkeren.

“We ontvingen een klacht waarop onze inspecteur ter plaatse is gegaan”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster bij het Vlaams Departement Omgeving, waar ook Dierenwelzijn onder valt. “Om het deze keer niet opnieuw problematisch te laten worden werd beslist de veertien schapen mee te nemen. Van de tientallen schapen die in februari werden meegenomen zijn er nog maar enkele in leven, de rest stierf aan de gevolgen van een infectie. Daarom moest een degelijke ontsmetting van de stallen gebeuren omdat nieuwe dieren anders ook besmet kunnen geraken. Dat gebeurde niet en daarom werden de veertien schapen voor alle zekerheid meegenomen.”

“Het gaat om zeven lammetjes en zeven jonge schapen. Het bedrijf kan nu maatregelen treffen en de stal ontsmetten. Daarna kunnen we bekijken of de dieren kunnen terugkeren. Het gaat dus voornamelijk om een pro-actieve maatregel deze keer.” Er werd een nieuw proces-verbaal opgesteld en er wordt onderzocht op wiens naam de dieren deze keer stonden. De schapen zijn overgebracht naar dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik.

Geen schuldbesef

In februari werden nog 76 schapen, 6 lammetjes, 10 kippen en 10 kalkoen in beslag genomen. “Na een gesprek met de verantwoordelijken van de dieren bleek er geen enkel schuldbesef te zijn en deden ze de situatie af als normaal”, klonk het toen. “Toch is die situatie vrij dramatisch en vereist ze onmiddellijke verbetering. Aangezien de verantwoordelijken zelf niks wilden veranderen, bleef voor ons het weghalen van de dieren over als enige optie. Zo zullen ze wel de nodige verzorging en voeding krijgen.” Het aantal in beslag genomen dieren stijgt al zeker boven de 1.000 stuks. Eind januari kregen de gezinsleden een zoveelste veroordeling voor de Brusselse correctionele rechtbank. Leden van het gezin kregen toen monsterboetes en effectieve gevangenisstraffen.