Opnieuw klassiek concert in abdijkerk van Bellingen: Les Goûts-Authentiques brengt de liefde uit de tijd van Bruegel Michiel Elinckx

30 augustus 2019

Op vrijdag 20 september vindt Les Goûts-Authentiques plaats, een klassiek concert in de abdijkerk van Bellingen.

Les Goûts-Authentiques brengt de liefde en devotie uit Bruegels tijd in een klassiek concert. Onder meer Jana Pieters (sopraan) en Leander Van Gijsegem (tenor) maken hun opwachting. In het Breugeljaar 2019 wil vzw Bellingahaim het publiek onderdompelen in de geest van de zestiende eeuw. Het muziekspel vangt aan om 19 uur. Na het concert wordt er een gratis drankje en hapje aangeboden in ‘t kelderke van kasteel-klooster Ter Loo. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Inlichtingen via 02/356.08.45 en www.kunstinpepingen.be.